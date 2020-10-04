Самые отчаянные бизнес-идеи: авиакомпании ищут выход из коронакризиса

Несколько авиакомпаний в августе начали полеты в никуда. Это означает, что самолет взлетает, делает круг в течение нескольких часов, во время которых люди могут наслаждаться видами и едой, и приземляется в том же аэропорту, где началось путешествие.

CNN недавно написал, что семь часов полета в никуда австралийская авиакомпания Qantas распродала за десять минут. «Этот рейс, вероятно, является самым продаваемым рейсом в истории», - сказал генеральный директор компании Алан Джойс. Он объяснил большой интерес тем, что люди скучают по полетам и опыты путешествия, поскольку многие границы закрыты и приходится находиться в карантине несколько недель, чтобы добраться до места назначения.

Однако Singapore Airlines пошла по другому пути, пишет CNBC. Хотя они также изначально планировали рейсов в никуда, они провели исследование рынка и опрос клиентов, что привело к тому, что они отказались от этой затеи. После этого авиакомпания присоединилась к активистам-экологам, возмущенным тем, что полет ради полета оказывает медвежью услугу окружающей среде. Известно, что экологический след авиации и так велик. Поэтому Singapore Airlines решила предложить три наземные услуги.

Во-первых, они продают билеты, покупка которых дает человеку возможность прийти на обед в двухэтажный самолет-ресторан Airbus A380. Они предлагают блюда из меню авиакомпании и возможность смотреть фильмы и сериалы на экранах в салоне самолета. Стоимость пакета начинается от 37 долларов для эконом-класса, 220 долларов для бизнес-класса и 440 долларов для частного класса. Те, кто приедет в специальной одежде, получат подарок от авиакомпании.

Помимо наземного ресторана Singapore Airlines предлагает уроки на авиасимуляторах, детскую игровую комнату и другие связанные с авиацией туры. В-третьих, авиакомпания открыла службу доставки еды для жителей Сингапура. Вы также можете заказать люксовые товары, продаваемые в самолете. Самый эксклюзивный вариант - заказать частного повара, который будет готовить на дому у заказчика.

Хотя адаптируемость и гибкость авиакомпаний заслуживают похвалы, повисает в воздухе вопрос, почему человек должен обедать в тесном салоне, если он может пойти в ресторан, где цена ужина, вероятно, будет ниже. Основная цель авиации все же - добраться из пункта А в пункт Б.