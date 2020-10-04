Галерея и видео ⟩ «Любовь есть любовь»: в Тарту прошла акция протеста против референдума о браке

Организатор протеста Леммит Каплински, председатель Тартуского горсобрания, сказал, что послание мероприятия - сказать твердое «нет» предстоящему референдуму. «Частные отношения людей не выносятся на голосование», - сказал Леммит Каплински. Несколько сотен человек пришли выразить свое мнение на ратушу с помощью радужных флагов, раскрашенных лиц, плакатов и барабанов. «Примерно столько людей мы и ждали. В прошлом году нас было около сотни, и проблема никуда не делась, поэтому приходит все больше и больше людей», - сказал Каплински. Он не смог сказать, насколько велико ЛГБТ+ сообщество в Тартумаа, но оценил его как достаточно большое сообщество, права которого необходимо защищать.

«Многие говорят, не подавайте голоса, не обращайте на это внимания, но обидчику нужно сопротивляться. Если мы не будем говорить об этом, мы будем вести себя как жертвы», - сказал Каплински.

Партия зеленых также приняла участие в акции протеста, веселое настроение создавал барабанный оркестр, и помимо Леммита Каплински с речами выступили заместитель мэра Геа Кангиласки, член горуправы и учитель Отть Майдре, городские писатели Каролина Пихелгас и Мика Керянен, а также представители молодежных ассоциаций и несколько членов общины. Иностранные студенты из Польши и Венгрии рассказали предупреждающие истории об ограничении прав ЛГБТ+ и, как следствие, прав других групп общества. Они призвали эстонцев защищать свободу выражения мнений и права человека, чтобы они не исчезли под давлением правительства, как это произошло в их странах.

За демонстрацией на расстоянии наблюдали четверо мужчин, которых скорее можно было назвать противостоящим лагерем организаторов. «Я просто пришел посмотреть, что за балаган здесь устроили, и до сих пор не понимаю, что с ними не так и кто запрещает им жить», - пояснил противник протеста Юри Каск. Он добавил, что не имел бы ничего против демонстрантов, если бы такие акции активисты проводили на собственном заднем дворе, а не в публичном городском пространстве. «Это не моя работа - говорить, что они могут делать дома. Но здесь реклама, а потом они будут устраивать парад или бегать по улице голыми», - сказал Каск. Он также указал, что другие меньшинства не организуют такие демонстрации и что проблема терпимости касается еще нескольких других групп.

Советник Тартуской горуправы Эвелийс Падар объяснила, что люди пришли поддержать сообщество ЛГБТ+ и послать четкий сигнал правительству. «Для нас это не нормально, если эстонское правительство, а точнее одна конкретная партия, запугивает большую часть общества, которая все же меньшинство, и при этом никакая другая партия не вмешивается», - сказала Эвелийс Падар. По ее словам, митингующие подчеркивают, что любовь есть любовь и нельзя запретить человеку жениться на ком он хочет. «Я хочу жить в Эстонии, где права всех защищены». Падар констатировала, что в настоящее время тема касается одного сообщества, но вскоре жертвой преследований может стать кто-то другой. «Возникает вопрос, в какой стране мы хотим жить. Мне очень приятно, что сегодня здесь присутствовали представители двух партий, и, возможно, есть надежда, что найдутся смелые политики, которые захотят отстаивать права человека». По словам Падар, конечная цель - остановить референдум. «В идеале, конечно, мы хотим, чтобы эта ужасно глупая, каверзная и отсталая идея была снята с повестки дня правительства. Если этого не будет сделано, мы готовы снова выйти и отстаивать свои права», - подтвердила Падар.