Въезжать в Финляндию с результатом теста на Covid-19 вряд ли удастся раньше ноября

"Не похоже, чтобы в ближайшее время что-то изменилось, но Финляндия разрабатывает так называемую постоянную модель. Постоянная модель означает, что для приезжающих из стран Евросоюза и Шенгена нет пограничного контроля и разрешен въезд при наличии теста. Но как именно это будет работать - это финское правительство сейчас только обсуждает", - сказала в интервью "Актуальной камере" 1-й секретарь посольства Эстонии в Финляндии Кадри Элиас.