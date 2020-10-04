Вс, 4.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
  • Rus.Postimees.ee
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  • Въезжать в Финляндию с результатом теста на Covid-19 вряд ли удастся раньше ноября

Въезжать в Финляндию с результатом теста на Covid-19 вряд ли удастся раньше ноября

Хельсинки.

ФОТО: Shutterstock

В посольстве Эстонии в Хельсинки сомневаются, что Финляндия раньше ноября начнет впускать в страну сдавших негативный тест на коронавирус эстонских туристов, не применяя к ним требования находиться в карантине, пишет Rus.ERR.

"Не похоже, чтобы в ближайшее время что-то изменилось, но Финляндия разрабатывает так называемую постоянную модель. Постоянная модель означает, что для приезжающих из стран Евросоюза и Шенгена нет пограничного контроля и разрешен въезд при наличии теста. Но как именно это будет работать - это финское правительство сейчас только обсуждает", - сказала в интервью "Актуальной камере" 1-й секретарь посольства Эстонии в Финляндии Кадри Элиас.

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