Без поддержки Латвии Tallink может приостановить рейсы в Ригу

Между тем, единственная компания, которая до сих пор предоставляла регулярные морские пассажирские перевозки, предупреждает, что без поддержки правительства Латвии возобновление паромного сообщения после наступающей зимы Covid-19 не может быть гарантировано.

В прошлом году паромом в Ригу прибыло почти полмиллиона человек. Из них 70 тысяч на круизных лайнерах, остальных привез паром Tallink по маршруту Стокгольм-Рига. Около десятой части туристов приезжают в Латвию на Tallink. Из-за пандемии Covid-19 в марте Латвия временно приостановила все международные пассажирские перевозки. Позже заболеваемость в Швеции была слишком высокой, маршрут был закрыт. Tallink открыл движение между Хельсинки и Ригой. Однако теперь приезжающие из Финляндии также должны находиться на самоизоляции, поэтому поток остановился, а линия закрыта. Снижение количества пассажиров в этом году составляет 90%.