Без поддержки Латвии Tallink может приостановить рейсы в Ригу

За более чем 15 лет, с тех пор как Рижский пассажирский порт находится в частных руках, его состояние продолжает ухудшаться. Создается проект нового терминала, который принадлежит политическим бизнесменам. Новая Рижская дума должна будет решить, вкладывать ли городские средства в проект, пишет Rus.TVNET со ссылкой на передачу Nekā personīga.
Между тем, единственная компания, которая до сих пор предоставляла регулярные морские пассажирские перевозки, предупреждает, что без поддержки правительства Латвии возобновление паромного сообщения после наступающей зимы Covid-19 не может быть гарантировано.
В прошлом году паромом в Ригу прибыло почти полмиллиона человек. Из них 70 тысяч на круизных лайнерах, остальных привез паром Tallink по маршруту Стокгольм-Рига. Около десятой части туристов приезжают в Латвию на Tallink. Из-за пандемии Covid-19 в марте Латвия временно приостановила все международные пассажирские перевозки. Позже заболеваемость в Швеции была слишком высокой, маршрут был закрыт. Tallink открыл движение между Хельсинки и Ригой. Однако теперь приезжающие из Финляндии также должны находиться на самоизоляции, поэтому поток остановился, а линия закрыта. Снижение количества пассажиров в этом году составляет 90%.
Эстонское правительство одолжило Tallink 100 миллионов евро. Сотрудникам выплачивалась компенсация за простой.