В Таллинне BMW врезался в три припаркованные машины

В воскресенье, 5 октября, в Таллинне произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали двое человек. В других городах Эстонии за прошедшие сутки аварий, в которых пострадали люди, не зафиксировано.
Первое ДТП произошло в Таллинне в 19.08 у дома на Пярнуском шоссе, 80, где 18-летняя девушка ехала на мотоцикле Benelli и перевернулась. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Второе ДТП произошло в 20.30 у дома на улице Казе, 68B, где сидевшему за рулем BMW 58-летнему мужчине стало плохо, он выехал с дороги и врезался в припаркованные Opel, Toyota и BMW. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.