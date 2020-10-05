Трамп мог скрыть информацию о положительном тесте на коронавирус

По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах c кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс, передает DW.

Breaking WSJ: Trump didn't disclose a positive result from a rapid COVID test on Thursday while awaiting the findings from a more thorough coronavirus screening, according to people familiar with the matter.https://t.co/WRbmZsD11Y — Kyle Griffin (@kylegriffin1) October 4, 2020

"Я получу (данные. - прим.ред.) теста либо сегодня вечером, либо завтра утром", - сказал тогда Трамп, имея в виду итоги второго тестирования. Кроме того, по данным WSJ, он попросил одного из своих советников не распространяться о том, что он инфицирован. "Не говори никому", - передает газета слова, якобы сказанные президентом в беседе с помощником. Сам американский лидер эту информацию пока не прокомментировал.

"Многое узнал о COVID"