Драма футбольного гения. Две разные версии

ФОТО: Кадр из фильма "В созвездии Стрельца"

Историю с тем, как Стрельцов и Иванов догоняли поезд, в фильме творчески переработали. Опаздывает один Стрельцов, он за рулем своей «Победы» пытается нагнать поезд, но тот в Можайске не останавливается, а тут у машины кончается бензин. Стрельцов уговаривает торговца капустой, лицо кавказской национальности, догонять поезд на грузовике того. И доказывая, что он – футболист, посылает кочан капусты прямо во флюгер на крыше вокзала. Кочан, между прочим, килограмма на 4, а то и на 5, после столь могучего удара по нему о футболе думать не пришлось бы!

В коридоры власти – даже прежней власти – они не суются. Возможно, помнят: нет власти аще не от Бога. И на роль погубителя Стрельцова назначают некоего функционера Постникова (был такой заместитель председателя Госкомспорта). Стрельцов с самого начала не понравился ему своей самостоятельностью и свободой, к тому же тут возникает любовный треугольник: Стрельцов и Алла любят друг друга, а Постников безответно влюблен в Аллу и ненавидит соперника всеми фибрами своей мелкой душонки. Чтобы обострить конфликт, авторы делают Аллу служащей Госкомспорта (где она никогда не работала!), а знакомится она со Стрельцовым потому, что ей поручили подготовить кандидата в сборную к вступлению в комсомол.

Объяснение в любви происходит посреди футбольного поля, где установлен столик на двоих с шампанским и фруктами. В ЗАГС влюбленные опаздывают, там осталась одна уборщица, и именно она расписывает Эдика и Аллу и выдает им свидетельство о браке.

Марину Лебедеву, которую Стрельцов впервые увидел на даче у Караханова, авторы сделали давней знакомой Стрельцова, влюбленной в него. Интрига завязывается с того, что обиженная Марина приходит к Постникову жаловаться, что Алла отбила у нее парня, а тот видит в этом шанс погубить ненавистного конкурента. Именно он организует лжеизнасилование, причем никакого Караханова нет, а Стрельцова доставляют на дачу прямиком со сборов и на следующий день после того, как они с Аллой расписались. (!) Безымянный друг пригласил.

Стрельцов засыпает рядом с Мариной, целомудренно не коснувшись ее, в этот момент к даче подъезжает зловещая черная «Волга» и в тишине раздается истошный крик Марины.

Подлец Постников вводит в заблуждение Хрущева. Брежнев пытается заступиться за футболиста, но Никита Сергеич непреклонен! Позже, после свержения Хрущева, Брежнев заступается за Стрельцова. Все как в пословице: жалует царь, да не жалует псарь. Такого мерзопакостного псаря Яценко сыграл, конечно, самым убедительным образом, но для актера такого масштаба эта роль слишком одномерна.

Пять лет в тюрьме авторы тактично обошли. Зато порадовали зрителей, что помнят хрестоматийные строки Пушкина:

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

У ворот тюрьмы Стрельцова встречает Маслов. (Вторая прекрасно сыгранная роль в картине, Виталий Хаев именно таков, каким – по воспоминаниям близко знавших великого тренера был Маслов.) Хорошо бы еще, чтобы он вместо меча вручил Стрельцову мяч, но до этого авторы не додумались.

Концовка картины не имеет ничего общего с реальностью. Вернувшийся в футбол Стрельцов заявлен за сборную на товарищеский матч с Бразилией. (Игра такая состоялась в 1965 году, бразильцы выиграли 3:0, два гола забил Пеле, но Стрельцов тогда еще не был в сборной). Постников снова пытается гадить, не позволяет выпустить Стрельцова, давит на тренеров, но народ начинает протестовать, жечь факелы и пр. Брежнев, узнав об этом, требует, чтобы Стрельцов играл. (Народ и партия едины?).

Из-за этих кадров, боюсь, в Белоруссии фильм не покажут.

Помните, у Игоря Иртеньева:

Какое время было, блин!

Какие люди были, что ты!

О них не сложено былин,

Зато остались анекдоты.

Эдуард Стрельцов герой легенды. Былинный герой. Авторы фильма выше анекдота – с множеством несуразностей, не поднялись.