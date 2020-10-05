Драма футбольного гения. Две разные версии

Между выходом на экраны этих двух картин – всего только месячный интервал. Сначала по телевидению прошел сериал «В созвездии Стрельца», затем кинотеатры начали показывать фильм «Стрельцов». Вроде бы сериал и фильм – об одном и том же человеке. Но общего между ними почти ничего.
8 серий «В созвездии Стрельца» сняты в 2015 году, и отчего российские телеканалы так медлили с показом фильма, непонятно. Фильм датирован нынешним годом и явно продолжает линию кинематографических воспоминаний о великих советских спортсменах прошлого («Легенда №17», «Движение вверх», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»).
Любопытная и печальная закономерность: качество картин и их верность исторической правде идут по убывающей. К фильму о Валерии Харламове и к истории победы сборной СССР по баскетболу претензий минимум: кое-что, конечно, авторы преувеличили, где-то соврали, но сняты обе картины очень увлекательно, актеры играют прекрасно, вот только с какой стати к «Движению вверх» приплетена фантазия, будто Модестас Паулаускас по ходу олимпийского турнира в Мюнхене собирался сбежать за границу? Характер у великого литовского баскетболиста был не сахар; с тренером сборной он действительно конфликтовал, по вопросам тактики: его клуб «Жальгирис» играл в иной манере, чем сборная. Но практически у всех звезд строптивые характеры. А делать литовца морально и идейно нестойким – явная уступка модной ныне идеологии и мировоззрению масс, которые слишком доверяют политическим телешоу.
В фильме о Льве Яшине подобных необузданных полетов авторского воображения не было, но картину губили удивительная невыразительность и избыток штампов.
История Эдуарда Стрельцова тем и уникальна, что не очень вписывается в ряд достаточно однозначных саг о героях спорта.
«Русский Пеле»?
Эдуард Анатольевич Стрельцов (21.07.1937 – 22.07.1970) не смог сделать в футболе всего того, что позволял бы совершить его фантастический талант. Лучшие для спортсмена-футболиста годы, между 21 и 26 годами, он провел в местах заключения, да и после выхода на свободу только через полтора года получил разрешение вернуться в команды мастеров московского «Торпедо». Команда свой лучший сезон провела без него, в 1960 году, выиграв чемпионат и Кубок СССР.
Великий тренер Виктор Александрович Маслов собирал эту команду по крупицам; так как автозавод ЗИЛ не располагал такими возможностями, как армия (ЦСКА) или МВД-КГБ («Динамо»), в «Торпедо» преобладали ребята, выросшие либо в Футбольной школе молодежи, либо в рабочих клубах. В 1960 году, когда таллиннский «Калев» играл в классе «А» (высшая лига), «Торпедо» приезжало в Таллинн и запомнилось элегантной, доставлявшей эстетическое наслаждение, игрой. Половина игроков его состава уже играла или вскоре заиграла в сборной СССР: Шустиков, Островский, Воронин, Маношин, Метревели, Иванов, Гусаров. Если бы с ними играл еще Стрельцов, какая была бы команда! Удержаться на вершине ей не удалось, следующий сезон принес «только» серебро, Маслов был уволен. Через несколько лет он создал другую великую команду, «Динамо» (Киев), но тут уж возможности были пошире и «административный ресурс» присутствовал.
Во второй и последний раз «Торпедо» стало чемпионом страны в 1965-м; и тогда огромный вклад в победу внес Стрельцов. Естественно, годы, проведенные на лесоповале и потом на вредном заводском производстве, отразились на его здоровье, но блестящая техника и прекрасно поставленный удар оставались при нем, а к ним добавилась мудрость: его решения были непредсказуемы для соперников (к сожалению, и для молодых партнеров слишком часто – тоже, но даже того, что они понимали гениального игрока через раз, хватило для победы в первенстве).
Он пропустил три чемпионата мира (1958, 1962, 1966), в сборную его вернули осенью 1966 года, а в последний раз он сыграл за нее в мае 1968 года в Будапеште.
Уже позже Стрельцова называли «русским Пеле), но он был старше Пеле и прославился раньше бразильца; кто знает, кто стал бы популярнее в футбольном мире, прими участие Стрельцов в ЧМ-1958?
Его арестовали во время последнего тренировочного сбора готовившейся к чемпионату мира команды. По обвинению в изнасиловании. Известно, что Никита Хрущев, узнав об этом, вскипел и сказал: «Посадить мерзавца – и надолго!». Прокурор требовал 15 лет, суд дал 12, потом приговор был пересмотрен и снижен до 7 лет, условно-досрочное освобождение пришло по отсидке двух третей этого срока.
Сын Эдуарда Стрельцова Игорь в недавном интервью упомянул, что отец перед смертью сказал: «Меня посадили зря, виновен был другой человек». Перед смертью не лгут.
В вину Стрельцова не верили (или не хотели верить) миллионы людей. Уже после крушения СССР близко знавший Стрельцова писатель Александр Нилин выпустил о нем книгу «Человек без локтей». Название символично: Стрельцов органически не мог расталкивать конкурентов локтями, подставлять» возводить клевету (словом, был лишен тех способностей, которыми делали карьеру тогда и особенно – сейчас). Нилин уверен: «Миллионы людей видели его на экране – и понимали, что парню с такой внешностью девушка вряд ли уж будет сопротивляться до того, что, потеряв от животной страсти самообладание, он прибегнет к насилию. Что-то мне подсказывает, что Эдика Стрельцова превратили в карту, шулерски разыгранную, не ради футбола единого». И пророчески противопоставляет в книге, написанной еще в прошлом столетии, героев двух киносаг: «Яшин представлялся неврастеничной массе слишком обласканным властями, виделся в партийно-хрестоматийном глянце. Стрельцов же — осужденный и запрещенный теми же властями, что политизировали Яшина, — виделся массам синонимом собственных и сверх меры накопившихся обид».
Заговор против центрфорварда
К сожалению, ныне здравствующий – ему в июле исполнилось 80 лет – Нилин не привлекался к работе над сценариями сериала и кинофильма. Сериал консультировал сын Стрельцова Игорь – и у сериала имеется четкая концепция. Ее можно принимать или не принимать, противники конспирологических версий, вероятно, будут недовольны, но она внутренне логична, увлекательна (последние две серии – в меньшей степени) и – вовсю пользуясь правом на художественный домысел – сценарист Илья Цофин и режиссер Роман Галанюк не так уж сильно отступили от известных любителям футбола фактов.
Почему-то отборочный матч к ЧМ-1958 с Польшей они заменили на матч с ГДР и облагородили причину, по которой форварды Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов опоздали к поезду на Берлин. В реальности они засиделись у сестры Иванова в гостях, вызвали такси, а оно попало в пробку у Белорусского вокзала, и поезд ушел. К счастью, один из спортивных функционеров, оставшийся на перроне, добился того, что поезд притормозил у Можайска, догнавшие его на машине спортсмены вскочили в вагон – и Стрельцов, несмотря на то, что соперники нещадно колотили его по ногам, забил гол. В фильме же Стрельцов задержался, так как ждал невесту, а она на встречу опоздала.
Стрельцов в сериале, наверно, заметно идеализирован, но сохранено то странное противоречие в характере, которое его губило. Гениальный и почти всемогущий на поле, не боявшийся никаких соперников, вне поля он был наивен, как подросток, доверчив, совершенно не способен отказывать людям, желавшим выпить со звездой футбола, а пить он не умел и время от времени попадал в неприятные истории. В сериале показано и то, как мучили его постоянные скандалы между матерью, Софьей Фроловной (Наталья Данилова) и женой Аллой (Александра Богданова) – и чтобы не слышать их пререкания, он убегал из дома в веселые компании.
Наконец, исполнитель заглавной роли Дмитрий Власкин если и не совсем похож на Стрельцова внешне, то во всяком случае суть характера воплощает точно. В первых сериях он действительно «Бэби», как называли Эдуарда товарищи по клубу, атлетически сложенный юноша с детским выражением лица.
В кинофильме Стрельцова играет Александр Петров. Картежники говорят: «Нет хода – ходи с бубей!». Кинорежиссеры явно исповедуют принцип: «Не знаешь, как и про что снимать – зови Петрова!» Поклонницы Петрова обидятся, но, честно говоря, актер он довольно средний и однообразный, в последнее время хорош был только в «Тексте», но там и режиссура классная! К тому же Петров ни ростом, ни статью в Стрельцова не выдался, да и выглядит он вполне на свой возраст, даже когда его герою 17.
В сериале умело сплетены две версии: по одной к драме Стрельцова приложила руку Фурцева: дочь «Екатерины Третьей» Светлана была влюблена в Стрельцова, а тот популярно объяснил ей, что любит другую: девушка впала в депрессию, закатывала маме истерики, и мать решила мстить. По другой – министр МВД Дудоров мечтал видеть Стрельцова в московском «Динамо». Проще всего призвать в войска МВД, но Стрельцов не прошел бы медкомиссию: у него было плоскостопие. Добровольно переходить он наотрез отказался, и Дудоров спланировал многоходовую комбинацию, причем Стрельцов, сам того не понимая, оказался в центре борьбы не на жизнь, а на смерть между Дудоровым и председателем КГБ генералом Серовым.
Свою роль в судьбе героя сыграл и Анастас Микоян. По сюжету он после того, как сборная СССР на Олимпиаде в Мельбурне, выиграв полуфинал у Болгарии, вышла в финал, позвонил в руководство советской команды и потребовал, чтобы в финале играл Никита Симонян, до этого на поле не выходивший. Стрельцову тренеры сказали, что он пьет много воды и при австралийской жаре его не хватит на финальную игру. К тому же сыгранный со Стрельцовым партнер по «Торпедо» и сборной Валентин Иванов был болгарами травмирован, и тренеры решили якобы без подсказки из высших сфер, что все нападение нужно сформировать из спартаковцев. Домысел? Не знаю. Но золотые медали получали только 11 финалистов. А вот то, что Симонян пытался отдать свою медаль Стрельцову, а тот ответил: «Нет, Никита Палыч! У меня еще столько таких медалей будет» - правда!
Итак, концепция авторов сериала такова: Эдуард Стрельцов стал жертвой интриг, которые велись в коридорах власти. Может быть, не все было именно так, однако интрига была и одной из ключевых фигур здесь был военный летчик Эдуард Карханов, сын высокопоставленного чиновника. Почему-то летчик долго околачивался в Москве и не отбывал к месту службы. Именно он устроил пирушку на даче, пригласив в своих приятелей, игроков сборной Михаила Огонькова и Бориса Татушина, а те уговорили Стрельцова. В сериале перепивший Стрельцов спит без задних ног, а Караханов (тоже Эдик!) насилует пьяную и сонную Марину Лебедеву, а под конец оставляет царапины на щеке Стрельцова – чтобы были улики! Марина подает заявление в милицию – и дело сделано!
8 лет назад была опубликована повесть-расследование Эдуарда Максимовского «Кто заказал Эдуарда Стрельцова?» Сериал во многом основан на этом тексте.
Вместо легенды – анекдоты
У фильма «Стрельцов» общее с сериалом только то, что герой невиновен в инкриминируемом ему преступлении. Поставил фильм режиссер Илья Учитель. (Была когда-то такая пьеса, «Взрослая дочь молодого человека»; ее замечательно поставил в Театре им. Станиславского Анатолий Васильев; Илью Учителя в кинематографических кругах прозвали «Взрослый сын пожилого режиссера, т.е. Алексея Учителя, создателя знаменитой «Матильды». В свои 28 лет Илья Учитель успел до «Стрельцова» сделать пять фильмов, включая короткометражки и сериал. Ни один не запомнился.
Что касается сценария Константина Челидзе, то ему 35 лет, «Стрельцов» - пятый его сценарий, но, простите, кажется, что сочинял эту историю человек, отчисленный со 2-го курса сценарного факультета за профнепригодность.
Авторы пригласили на вторые роли несколько хороших актеров: Александр Яценко (Постников), Виталий Хаев (Маслов), Василий Мищенко (Хрцщев, Александр Колган (Брежнев: Леонид Ильич в фильме – просто душка!), на роль жены Стрельцова Аллы взяли Стасю Милославскую, актрису красивую, но… и только. И при этом с самого начала запутались в жанрах. История Стрельцова - как минимум драма. История человека, который оказался в лагере из-за своей доверчивости и слабоволия, но вышел оттуда другим человеком, очень много осмыслившим в жизни – и нашедшим силы вернуться в большой футбол.
Учитель с Челидзе соорудили нечто, долгое время более всего похожее на «ромком»: романтическую комедию. С целым рядом штампов. И обходя острые углы. Отношений с матерью практически не касаются. Мельбурнский полуфинал превращают в последнюю решающую игру, о том, как Стрельцову не дали возможность получить олимпийское золото, молчат. Нехорошую компанию, в которую дружки втянули Эдуарда, показывают точь-в-точь как во многих советских и постсоветских фильмах, однако не дают себе труда хоть как-то индивидуализировать их. То же со сборной СССР – Стрельцов и некоторое количество бесцветных анонимов. Разве что Николаю Тищенко, который доигрывал матч с болгарами со сломанной ключицей, дали полминуты кинославы.
Историю с тем, как Стрельцов и Иванов догоняли поезд, в фильме творчески переработали. Опаздывает один Стрельцов, он за рулем своей «Победы» пытается нагнать поезд, но тот в Можайске не останавливается, а тут у машины кончается бензин. Стрельцов уговаривает торговца капустой, лицо кавказской национальности, догонять поезд на грузовике того. И доказывая, что он – футболист, посылает кочан капусты прямо во флюгер на крыше вокзала. Кочан, между прочим, килограмма на 4, а то и на 5, после столь могучего удара по нему о футболе думать не пришлось бы!
В коридоры власти – даже прежней власти – они не суются. Возможно, помнят: нет власти аще не от Бога. И на роль погубителя Стрельцова назначают некоего функционера Постникова (был такой заместитель председателя Госкомспорта). Стрельцов с самого начала не понравился ему своей самостоятельностью и свободой, к тому же тут возникает любовный треугольник: Стрельцов и Алла любят друг друга, а Постников безответно влюблен в Аллу и ненавидит соперника всеми фибрами своей мелкой душонки. Чтобы обострить конфликт, авторы делают Аллу служащей Госкомспорта (где она никогда не работала!), а знакомится она со Стрельцовым потому, что ей поручили подготовить кандидата в сборную к вступлению в комсомол.
Объяснение в любви происходит посреди футбольного поля, где установлен столик на двоих с шампанским и фруктами. В ЗАГС влюбленные опаздывают, там осталась одна уборщица, и именно она расписывает Эдика и Аллу и выдает им свидетельство о браке.
Марину Лебедеву, которую Стрельцов впервые увидел на даче у Караханова, авторы сделали давней знакомой Стрельцова, влюбленной в него. Интрига завязывается с того, что обиженная Марина приходит к Постникову жаловаться, что Алла отбила у нее парня, а тот видит в этом шанс погубить ненавистного конкурента. Именно он организует лжеизнасилование, причем никакого Караханова нет, а Стрельцова доставляют на дачу прямиком со сборов и на следующий день после того, как они с Аллой расписались. (!) Безымянный друг пригласил.
Стрельцов засыпает рядом с Мариной, целомудренно не коснувшись ее, в этот момент к даче подъезжает зловещая черная «Волга» и в тишине раздается истошный крик Марины.
Подлец Постников вводит в заблуждение Хрущева. Брежнев пытается заступиться за футболиста, но Никита Сергеич непреклонен! Позже, после свержения Хрущева, Брежнев заступается за Стрельцова. Все как в пословице: жалует царь, да не жалует псарь. Такого мерзопакостного псаря Яценко сыграл, конечно, самым убедительным образом, но для актера такого масштаба эта роль слишком одномерна.
Пять лет в тюрьме авторы тактично обошли. Зато порадовали зрителей, что помнят хрестоматийные строки Пушкина:
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
У ворот тюрьмы Стрельцова встречает Маслов. (Вторая прекрасно сыгранная роль в картине, Виталий Хаев именно таков, каким – по воспоминаниям близко знавших великого тренера был Маслов.) Хорошо бы еще, чтобы он вместо меча вручил Стрельцову мяч, но до этого авторы не додумались.
Концовка картины не имеет ничего общего с реальностью. Вернувшийся в футбол Стрельцов заявлен за сборную на товарищеский матч с Бразилией. (Игра такая состоялась в 1965 году, бразильцы выиграли 3:0, два гола забил Пеле, но Стрельцов тогда еще не был в сборной). Постников снова пытается гадить, не позволяет выпустить Стрельцова, давит на тренеров, но народ начинает протестовать, жечь факелы и пр. Брежнев, узнав об этом, требует, чтобы Стрельцов играл. (Народ и партия едины?).
Из-за этих кадров, боюсь, в Белоруссии фильм не покажут.
Помните, у Игоря Иртеньева:
Какое время было, блин!
Какие люди были, что ты!
О них не сложено былин,
Зато остались анекдоты.
Эдуард Стрельцов герой легенды. Былинный герой. Авторы фильма выше анекдота – с множеством несуразностей, не поднялись.
В финале на экране подлинные фото Стрельцова. Звучит песня: «Команда молодости нашей…» Но команды в фильме нет. А песня эта написана в 1979 году. Ничего столь же вдохновляющего из написанного в наше время авторы не нашли. Негде было искать!