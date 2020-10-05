«Опасная зона»: в Таллинне вокруг мемориала на Маарьямяэ будут установлены временные ограждения

Вице-канцлер министерства окружающей среды Маргит Мартинсон пояснила, что министерство совместно с городом Таллином и другими министерствами уже давно искало ответы на вопросы, как решить земельный вопрос комплекса Маарьямяэ и организовать ремонт расположенных там объектов. «Комплекс Маарьямяэ в настоящее время расположен на нереформированной земле. Это означает, что на настоящий момент еще не принято решение, кто в будущем станет собственником земли и расположенных на ней объектов - государство или город Таллин», - сказала Мартинсон. «К сожалению, для решения этого вопроса еще потребуется время, а до тех пор необходимо обеспечить безопасность людей, посещающих мемориальный комплекс на Маарьямяэ. Мы как государственное учреждение хотим поспособствовать этому со стороны государства и установить защитные ограждения на территории мемориального комплекса».

Сегодня будут установлены временные ограждения возле объектов комплекса, находящихся в наболее плохом состоянии - трибун, памятника с силуэтами рук и обелиска Ледового похода.

Аудит, проведенный Riigi Kinnisvara AS в 2016 году, показал, что объекты мемориального комплекса Маарьямяэ находятся в опасном и ветхом состоянии и рекомендовал как можно скорее реконструировать их, так как процесс разрушения строений может ускориться. Кроме того, аудит рекомендовал установить на комплексе знаки, предупреждающие об опасности, и частично ограничить доступ в комплекс.

Некоторые объекты, расположенные на нереформированной земле и являющиеся культурной ценностью, принадлежат городу Таллинну, а некоторые являются, так сказать, бесхозными. Это было одной из причин, почему комплекс до сих пор не приведен в порядок.

Министерство окружающей среды, подчиняющийся которому Земельный департамент отвечает за проведение земельной реформы, представило правительству меморандум по мемориальному комплексу Маарьямяэ. В этом обращении министерство просило правительство дать указания о том, как решить вопрос принадлежности земельного участка (один из вариантов - передать землю во владение городу Таллину), а также сообщить о позиции государства в отношении финансирования восстановления мемориала, то есть готово ли государство выделить деньги на этот объект и в каком объеме. В настоящее время идет подготовка к обсуждению меморандума в кабинете министров.