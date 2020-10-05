Графики ⟩ Нынешние показатели заражения коронавирусом нельзя сравнивать с весенними. Грозят ли нам строгие ограничения?

Комментируя уровень заражения, которые почти добрался до весеннего пика, Лутсар сказала, что вирус распространяется и избавиться от него нельзя. По ее словам, главный вопрос сейчас связан с его гораздо более широким распространением: как долго Эстония сможет уберечь от вируса пожилых людей, у которых болезнь протекает тяжелее и кому нужна дополнительная медицинская помощь? «Это не обязательно означает полную изоляцию пожилых людей от общества. Найти баланс здесь означает возможность жить с вирусом», - сказала она, добавив, что, по ее мнению, медицинская система Эстонии не перегружена, но за этими изменениями внимательно следят. «Наш текущий рост заражения, конечно, не на весеннем уровне, весной данные о заражении были сильно занижены», - сказала профессор, посоветовав внимательно следить за ситуацией и спокойно воспринимать происходящее.

Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски

Департамент здоровья подчеркивает, что ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее. «Ближайшие недели будут иметь решающее значение в вопросе взятия вируса под контроль», - заявило ведомство. Поэтому люди могут подумать о ношении масок.

«Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска - очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены», - написал департамент.

Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску важно правильно надевать, носить и снимать. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.

«Важно, чтобы мы использовали все возможности, которые помогают сдерживать дальнейшее распространение вируса», - пояснили в департаменте.

«Учитывая рост распространения вируса в мире и Европе, следует отменить зарубежные поездки и провести школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать серьезных ограничений и продолжить нормальную жизнь», - добавил департамент.

Близким контактом считается ситуация, когда люди находятся ближе, чем на 2 метра друг к другу в течение более 15 минут. «Вот почему участие в коллетивных мероприятиях в больном виде - это верный способ заразить своих друзей - часто люди несколько часов вместе в закрытой комнате и громко разговаривают», - пояснили в департаменте, добавив, что последнее помогает вирусным частицам еще быстрее распространяться.

Участники мероприятий могут установить на свой телефон коронаприложение HOIA, которое помогает более эффективно отслеживать возможные близкие контакты.