Почти 90 000 пенсионеров в Эстонии получат пособие в размере 115 евро

Пособие выплачивается вместе с октябрьской пенсией, сообщил Департамент социального страхования. В этом году общая сумма выплат составит 10,3 млн евро, передает rus.err.ee.

Пособие предназначено для пенсионеров, которые в период с 1 апреля по 30 сентября проживали одни, и чья ежемесячная пенсия была меньше 582 евро.