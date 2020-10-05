Пн, 5.10.2020
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Алексей Навальный

Почти 90 000 пенсионеров в Эстонии получат пособие в размере 115 евро

Пенсионер.

ФОТО: Tiina Oja

В понедельник, 5 октября, 89 900 одиноких пенсионеров в Эстонии получат пособие в размере 115 евро.

Пособие выплачивается вместе с октябрьской пенсией, сообщил Департамент социального страхования. В этом году общая сумма выплат составит 10,3 млн евро, передает rus.err.ee.

Пособие предназначено для пенсионеров, которые в период с 1 апреля по 30 сентября проживали одни, и чья ежемесячная пенсия была меньше 582 евро.

Ходатайствовать о его получении самостоятельно не требуется, Департамент социального страхования выплачивает это пособие автоматически на основании данных регистра.

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