Он заряжал нас своим оптимизмом

В это невозможно поверить, поскольку за день до этой внезапной смерти ничто не предвещало печального финала. Только теперь вдруг стало понятно, что последний день сентября стал его последним рабочим днем, свой последний урок он провел в 8С классе…

Вячеслава Тулубьева можно смело назвать неунывающим балагуром, он сыпал афоризмами и анекдотами практически всегда и везде. Его оптимизму многие завидовали, а солистки руководимого им хора «Сударушки» его просто обожали. Я помню, когда готовил статью к 60-летнему юбилею Вячеслава Владимировича, встретился с одной из «сударушек» - Натальей Хоревой: иначе, как «наш Славик», маэстро она не называла. Будет нелишним еще раз напомнить, что с этим женским народным хором он проработал больше 40 лет. «Сударушки и их сударь всегда будут вместе», - заявила мне тогда Наталья. Спустя одиннадцать лет с грустью приходится признать, что так оно и случилось…

Жизнь Вячеслава Владимировича тесно связана с ТТРШ, он наш выпускник. Учителем музыки он пришел работать в свою школу спустя десятилетия – в 1998 году. Успел побыть в роли классного руководителя, а несколько последних лет руководил хором мальчиков, который стал «изюминкой» школьных концертов. Тулубьев всегда понимал специфику работы в педагогическом коллективе, поэтому никогда не стремился завоевать себе особое место, его трудно было назвать амбициозным человеком. Поэтому, наверное, не было у него конфликтов ни с коллегами, ни с учениками.

Никогда не унывающий Тулубьев заряжал нас своим оптимизмом. Весть о его кончине повергла в шок – поверить в это было невозможно. Эту потерю нам еще предстоит осмыслить. Сейчас хочется выразить слова соболезнования его родным и близким.