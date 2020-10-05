Попов не исключает, что в русскоязычной общине COVID-19 распространяется сильнее

Сейчас вирус особенно распространился в Ида-Вирумаа и Таллинне среди русскоязычных и, по словам Попова, нельзя исключать, что частично это может быть связано с худшей доступностью актуальной информации.

Пообщавшись как с семейными врачами, так и с обычными людьми, Попов пришел к выводу, что люди знают, что COVID-19 опасен, но поскольку ситуация сейчас такова, что немногие госпитализированы, возникает обманчивое чувство безопасности, что ничего не случится.

Вторая проблема заключается в том, что в случае болезни люди боятся остаться дома и потерять деньги. «К сожалению, это очень важный фактор, с которым мы должны считаться, и это невозможно игнорировать», - заключил он.