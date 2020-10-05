Рассекречен разговор Путина и Клинтона, в которой они обсуждают гибель «Курска»

29 августа 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона были опубликованы стенограммы телефонных и личных бесед президента США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным. Документы датированы 1999-2001 годами, большинство из них в свое время имели гриф "секретно", передает Newsru. Одну из встреч, которая состоялась 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, Клинтон и Путин начали с обсуждения последствий гибели подлодки "Курск", расшифровку стенограммы приводит "Медуза".

"Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте", - заявил Клинтон, предположив, что Путину пришлось столкнуться с критикой.

На это президент РФ ответил, что "оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами". "Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей", - заявил он.

Президент России также добавил, что в корпусе подлодки была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя. "Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать", - заявил Путин, добавив, что последующие опросы показали, что инцидент с подлодкой, "как ни странно", не повлиял на его рейтинг. Судя по стенограмме разговора с Клинтоном, Путин действительно знал, что большинство моряков погибли, но не хотел раскрывать эту информацию.

"Медуза" предположила, что речь шла о непубличных социологических опросах, которые тогда проводило Федеральное агентство правительственной связи и информации. Судя по данным ВЦИОМ, которым тогда руководил Юрий Левада, рейтинг Путина действительно не пострадал из-за гибели "Курска".

Через два дня после встречи с Клинтоном Путин дал знаменитое интервью ведущему CNN Ларри Кингу. В ответ на вопрос, что же случилось с "Курском", Путин с улыбкой ответил: "Она утонула". В ходе того же интервью президент рассуждает о судьбе лодки а на вопрос, что бы он изменил в своих действиях, отвечает, что отменил бы "рабочие встречи по месту отдыха в Сочи". По словам Путина, его действия "использовали для определенных атак, для раскачивания самого института президентской власти".

12 августа 2000 года подлодка выполнила условный ракетный удар по кораблям предполагаемого противника, после чего на связь больше не вышла. "Курск" был обнаружен через двое суток на глубине 108 метров в 80 милях от главной базы Северного флота - Североморска. Было предпринято несколько попыток эвакуации членов экипажа "Курска", но все они провалились.

Ночью 19 августа Путин решил все-таки вернуться в Москву из отпуска в Сочи и заявил, что почти не осталось надежд на спасение кого-либо из находящихся на борту. За 16 дней водолазы смогли обнаружить и поднять на поверхность 12 тел подводников. После подъема атомохода из его корпуса извлекли тела еще 103 человек.

Согласно выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа "Курска" стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. По официальной версии, взрыв торпеды в торпедном аппарате N4 повлек взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК. По мнению следствия, первый взрыв произошел в результате утечки водородной смеси из образовавшихся микротрещин на корпусе торпеды, которые возникли вследствие "нештатных процессов". Вытекшая смесь, взорвавшись, разрушила торпедный аппарат N4 и находившийся рядом аппарат N2. Второй взрыв мощностью в 5000 кг в тротиловом эквиваленте произошел две минуты спустя и полностью разрушил носовую часть "Курска".