В Эстонии выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у шести человек. В Ляэне-Вирумаа добавилось два, в Ида-Вирумаа — один новый случай. В одном случае место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,02.

Обстоятельства шести случаев в Харьюмаа (два из них в Таллинне) выясняются.

Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами, крупнейшим из которых является очаг в Ида-Таллиннской центральной больнице, где, помимо 25 сотрудников, заразились 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе. В очаге в Ляэнемереской гимназии насчитывается 29 учащихся и десять учителей. С первым очагом на рабочем месте связаны 29 человек, с очагом после Дней ностальгии в Хаапсалу — восемь, с очагом в Спасательном департаменте связано семь случаев, со вторым очагом на рабочем месте — семь и со вспышкой в кругу семьи и знакомых связано пять случаев заболевания.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится более 2200 человек, из которых болен 371 человек.

Новые случаи в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа связаны с заражениями в кругу семьи. Всего в Идаском регионе 12 активных очагов. С самым большим очагом заражения, то есть очагом в кругу знакомых связано 30, с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве — семь, с первым очагом на рабочем месте в Силламяэ — 14 и со вторым очагом на рабочем месте в Силламяэ — девять человек. Очаг в основной школе Таммику охватил 12 человек, с очагом Кесклиннаской основной школе в Кохтла-Ярве связано семь случаев заболевания, со вторым очагом заражения в кругу семьи и знакомых в Ида-Вирумаа — семь человек, и в очаге дня рождения в Кохтла-Ярве – пять человек. С очагом в Йыхвиской гимназии связано семь человек, с очагом в Йыхвиском центра по уходу — шесть заболевших (пять клиентов и один работник). Очаг в Силламяэской Ванналинаской школе затронул шесть человек, а впышка в увеселительном заведении насчитывает девять случаев заражения в Кохила-Ярве и Силламяэ.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 1000 человек, из которых заражены 187.

В больнице 41 человек, трое на ИВЛ

По состоянию на утро 5 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждался 41 человек, трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки никого не выписали, одного пациента перевели из коронавирусного отделение в другое. Новых историй болезни не было открыто.

Новых случаев смерти не добавилось, всего в Эстонии от коронавируса умерло 67 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 474 случая заболевания COVID-19 у 461 человека.