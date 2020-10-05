В Эстонии выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 630 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых десять дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у шести человек. В Ляэне-Вирумаа добавилось два, в Ида-Вирумаа — один новый случай. В одном случае место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,02.
Обстоятельства шести случаев в Харьюмаа (два из них в Таллинне) выясняются.
Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами, крупнейшим из которых является очаг в Ида-Таллиннской центральной больнице, где, помимо 25 сотрудников, заразились 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе. В очаге в Ляэнемереской гимназии насчитывается 29 учащихся и десять учителей. С первым очагом на рабочем месте связаны 29 человек, с очагом после Дней ностальгии в Хаапсалу — восемь, с очагом в Спасательном департаменте связано семь случаев, со вторым очагом на рабочем месте — семь и со вспышкой в кругу семьи и знакомых связано пять случаев заболевания.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится более 2200 человек, из которых болен 371 человек.
Новые случаи в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа связаны с заражениями в кругу семьи. Всего в Идаском регионе 12 активных очагов. С самым большим очагом заражения, то есть очагом в кругу знакомых связано 30, с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве — семь, с первым очагом на рабочем месте в Силламяэ — 14 и со вторым очагом на рабочем месте в Силламяэ — девять человек. Очаг в основной школе Таммику охватил 12 человек, с очагом Кесклиннаской основной школе в Кохтла-Ярве связано семь случаев заболевания, со вторым очагом заражения в кругу семьи и знакомых в Ида-Вирумаа — семь человек, и в очаге дня рождения в Кохтла-Ярве – пять человек. С очагом в Йыхвиской гимназии связано семь человек, с очагом в Йыхвиском центра по уходу — шесть заболевших (пять клиентов и один работник). Очаг в Силламяэской Ванналинаской школе затронул шесть человек, а впышка в увеселительном заведении насчитывает девять случаев заражения в Кохила-Ярве и Силламяэ.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 1000 человек, из которых заражены 187.
В больнице 41 человек, трое на ИВЛ
По состоянию на утро 5 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждался 41 человек, трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки никого не выписали, одного пациента перевели из коронавирусного отделение в другое. Новых историй болезни не было открыто.
Новых случаев смерти не добавилось, всего в Эстонии от коронавируса умерло 67 человек.
На сегодняшний день в больницах завершено 474 случая заболевания COVID-19 у 461 человека.
По состоянию на 5 октября выздоровело 2755 человек. Из них истории болезни 2094 человек (76%) завершены, у 661 человека (24%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
В Эстонии можно сдать тест на коронавирус путем взятия образца из носоглотки при наличии направления в 18 пунктах тестирования. Из них три пункта расположены в порту и аэропорту и предназначены для тестирования прибывающих в Эстонию.
Всего в Эстонии было сделано почти 222 000 тестов на коронавирус, из них 3 617 или 1,6 процента оказались положительными.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Департамент здоровья подчеркивает: ситуация усугубляется
Следующие недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса. Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска — очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, хорошей гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Важно правильно надевать, носить и снимать маску. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.
Важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.
Поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 149 060 раз, 73 человека сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
Как убедиться, что вам звонит голосовой робот Департамента здоровья?
Один из способов убедиться в правильности звонка — посмотреть на номер звонящего абонента. Робот использует следующие номера:
- +3726011104
- +3726011041
- +3726011365
- +3726011143
- +3726011355
Помимо первоначальных звонков с оповещениями, робот также совершает контрольные звонки, чтобы выяснить, не появились ли у человека, получившего неделю назад предупреждение, симптомы коронавируса. Если человек плохо себя чувствует, то ему рекомендуется немедленно обратиться к своему семейному врачу.
Робот был создан, чтобы помочь сотрудникам Департамента здоровья, поскольку в последнее время количество людей, находившихся в тесном контакте с заболевшими, увеличивалось в геометрической прогрессии. С заболевшими людьми по-прежнему общаются инспекторы Департамента здоровья.