Пн, 5.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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Врач назвал безумием выезд инфицированного Трампа к сторонникам

Дональд Трамп.

ФОТО: CHERISS MAY/REUTERS

Врач Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center), где лечат президента США Дональда Трампа, жестко раскритиковал короткую поездку инфицированного коронавирусом главы государства, пишет DW.

"Каждого находившегося в автомобиле во время этой совершенно ненужной президентской поездки необходимо поместить на карантин на 14 дней", - написал доктор Джеймс Филлипс в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 4 октября. "Они могут заболеть. Они могут умереть. Рискуя своими жизнями по указу Трампа ради политического театра. Это безумие", - отметил Филлипс.

Доктор особо выделил высокий риск передачи заболевания COVID-19 в салоне транспортного средства. "Безответственность поражает", - резюмировал Филлипс. По его словам, президентский внедорожник не только пуленепробиваем, но и герметично защищен от химической атаки. Глава Белого дома несколькими часами ранее ненадолго покинул больницу и совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины.

Трамп мог скрыть информацию о положительном тесте на коронавирус

О заражении главы Белого дома и его супруги Мелании Трамп стало известно в ночь на 2 октября. Президент США продолжает исполнять свои обязанности. Белый дом заверил, что главу государства поместили в центр имени Уолтера Рида в превентивных целях по рекомендации врачей. Собеседники издания The Wall Street Journal утверждают, что Трамп был осведомлен о положительном результате своего первого экспресс-теста на коронавирус еще до появления на дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.

На Соединенные Штаты приходится пятая часть заражений в мире

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 35,4 млн жителей планеты, а 1,04 млн больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,6 млн), Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн). Многие государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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