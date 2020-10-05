Врач назвал безумием выезд инфицированного Трампа к сторонникам

"Каждого находившегося в автомобиле во время этой совершенно ненужной президентской поездки необходимо поместить на карантин на 14 дней", - написал доктор Джеймс Филлипс в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 4 октября. "Они могут заболеть. Они могут умереть. Рискуя своими жизнями по указу Трампа ради политического театра. Это безумие", - отметил Филлипс.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Доктор особо выделил высокий риск передачи заболевания COVID-19 в салоне транспортного средства. "Безответственность поражает", - резюмировал Филлипс. По его словам, президентский внедорожник не только пуленепробиваем, но и герметично защищен от химической атаки. Глава Белого дома несколькими часами ранее ненадолго покинул больницу и совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины.

Трамп мог скрыть информацию о положительном тесте на коронавирус

О заражении главы Белого дома и его супруги Мелании Трамп стало известно в ночь на 2 октября. Президент США продолжает исполнять свои обязанности. Белый дом заверил, что главу государства поместили в центр имени Уолтера Рида в превентивных целях по рекомендации врачей. Собеседники издания The Wall Street Journal утверждают, что Трамп был осведомлен о положительном результате своего первого экспресс-теста на коронавирус еще до появления на дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.

На Соединенные Штаты приходится пятая часть заражений в мире

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 35,4 млн жителей планеты, а 1,04 млн больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,6 млн), Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн). Многие государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.