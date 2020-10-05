Жуткая еда, пропавшие вещи и запрет на общение: руководство дома призрения не согласно с жалобой клиентки

60-летняя женщина, которая, по ее словам, является единственной русскоязычной клиенткой центра по уходу за пожилыми людьми в Коэру, винит руководство учреждения опеки в том, что ее жизнь там стала невыносимой.
Ирина живет в доме призрения уже три года. В основном, ее окружают пациенты с деменцией. "Я сама еще, можно сказать, молода душой, но у меня такая болезнь, что руки и ноги не работают. Мне фактически постоянно нужен присматривающий за мной человек", - объясняет она журналисту Rus.Postimees.
"Я познакомилась с одной сестрой по уходу, молодая девочка, 22 года. Мы стали дружить, и люди на нас ополчились: нам запрещают общаться, стали нас гнобить, выдумывать про нас всякие истории. Я не знаю, куда обращаться, все время какие-то нападки, я уже просто плачу", - признается Ирина.
Она уточняет, что сиделка общается с ней в нерабочее время - после смены или в свой выходной. По словам Ирины, руководство якобы постоянно следит за ней через систему видеонаблюдения.
"Я говорю директору: это ущемление, потому что я здесь одна русская на весь дом. Вы просто не хотите, чтобы русская с эстонкой дружила", - передает пожилая женщина суть своих подозрений.
"Где в законе написано, что ухаживающий за больным не имеет права дружить с ним? Я хочу знать, есть ли такой закон", - задала она вопрос в телефонном разговоре с Rus.Postimees.
Отвратительная еда и пропажа вещей
Но это еще не все претензии к жизни в Коэруском доме по уходу. "Кормят ужасно, как свиней. Супы такие, что я почти ничего не ем - приносят какой-то черный кошмарный суп. Каши разве что, но они одни и те же. Мы же столько денег за место платим. Ужасный запах стоит. Новый директор сама-то не ест эту еду. Я сколько обращалась к ней, она говорит - мы урегулируем", - жалуется пациентка.
"Вещи в стирку отдаем - все пропадает. У меня уже трое штанов пропало. Футболок и носков сколько. Потому что это хорошие вещи".
Член правления фонда Koeru Hooldekeskus и заведующая домом призрения Терье Тедер знает о сложившейся ситуации, но видит ее под иным углом. По ее словам, учреждение ни в коем случае не ограничивает дружбу работников с клиентами или другие отношения, если они не ставят под угрозу благополучие клиента.
"Поскольку в данном случае речь идет о нарушении работником действующего рабочего распорядка, я поговорила с обеими сторонами, как по отдельности, так и вместе", - сказала Тедер Rus.Postimees.
Заведующая домом по уходу сослалась на документ, которым регулируется организация труда в учреждении, включая общение с клиентами. В нем, в частности, указываются следующие обязательства:
"9.10. В общении с клиентами все сотрудники руководствуются следующими принципами:
- не принимают от клиентов предметы и деньги и не одалживают их клиентам;
- не относятся к клиентам фамильярно и не устанавливают отношений на личном уровне".
Помимо этого, как указала Тедер, вопрос отношений с клиентами отражен в должностной инструкции работника по уходу. Вот что говорится в этом документе:
"Клиентам должно обеспечиваться достойное и дружелюбное отношение независимо от возраста, пола, религии или культурного происхождения.
- к клиентам относятся с уважением
- к клиентам относятся дружелюбно
- к клиентам относятся равно
- в присутствии клиентов не ведутся разговоры о других клиентах
- клиентам не жалуются на свои личные проблемы, в том числе на работу
- из рук клиентов не принимают деньги, сигареты или другие предметы и не передают их им".
Тедер уточнила, что вышеупомянутые правила установлены в первую очередь для защиты клиентов и предотвращения любых проблем. Это также, по ее словам, защищает работников и должно помочь предотвратить использование одного человека другим.
Кроме того, сотрудникам разрешается находиться в центре по уходу в нерабочее время только с согласия непосредственного руководителя. В качестве гостя сотрудник приравнивается ко всем остальным посетителям и должен соблюдать действующую процедуру посещения.
Из-за риска COVID-19 клиентам разрешено посещать помещения не более 30 минут. А с 22 сентября и вовсе действует полный запрет на посещения из-за повышенного риска заражения.
"К сожалению, клиент не понимает, что в свободное от работы время работник выступает в роли посетителя и должен соблюдать действующие ограничения, - сказала Терье Тедер. - Кроме того, получение подарков от клиента является нежелательным действием со стороны сотрудника и может вызвать проблемы у родственников клиента. В настоящее время, как подтвердили они, с этим проблем нет, но, к сожалению, в предыдущие годы у нас был разный опыт".
"Эта дружба весьма бросается в глаза, она нарушила повседневную работу других сотрудников и повлияла на других клиентов. К сожалению, в небольшой сельской местности это уже вызвало вопросы и очень некрасивые слухи в обществе", - признала глава дома по уходу, подчеркнув, что своим вмешательством учреждение пытается защитить как клиентку, так и свою молодую и уязвимую сотрудницу.
Что касается питания, меню дома опеки в Коэру было проверено Департаментом здоровья и соответствует текущим требованиям, - как по содержанию питательных веществ, так и по разнообразию - уверяет Тедер. "Мы кормим четыре раза в день. Ежедневно в доме едят около 50 сотрудников и 215 клиентов, я понимаю, что все блюда не могут понравиться всем", - признает она. Тедер объясняет также, что клиенты могут готовить для себя еду на кухне своего отделения, конечно, с учетом других постояльцев.
Относительно обвинений в пропаже одежды Тедер сказала, что белье стирают в прачечной при доме призрения и, конечно же, случается, что иногда что-то «пропадает», то есть случайно попадает в другое отделение. "Поскольку одежда маркируется, ошибка обнаруживается быстро. У меня нет информации о пропаже одежды за последний год", - гласил ответ заведующей.
В глазах закона
Юрист Виталий Деникин сказал Rus.Postimees, что для того, чтобы оценить законность или незаконность действий дома по уходу, необходимо основательно изучить договор работника, внутренний распорядок и прочие документы, но в общих чертах запрет на общение в свободное от работы время является сомнительным в глазах закона, поскольку в свободное время человек может делать то, что посчитает необходимым.
"С другой стороны, есть действительная опасность, что родственникам женщины это не понравится, и есть большая вероятность, что наследство будет оставлено именно этой работнице", - добавляет юрист.
Деникин указал, что если директор преследует цель защиты родственников или какие-либо действительные интересы дома престарелых, то теоретически требование не общаться на работе в рабочие и нерабочие часы может быть законным. "Но в таком случае должна быть серьёзная мотивировка. Мне неизвестно, чтобы по такому вопросу была судебная практика", - сказал Деникин.
По словам советника по связям с общественностью Министерства социальных дел Анны Тислер-Лаврентьев, любые отношения между работником по уходу и пациентом неэтичны, потому что это может привести к неравному обращению по отношению к другим пациентам дома по уходу. Об этом говорится в кодексе этики социального работника.
При этом она отметила, что отношения между работником по уходу и пациентом законодательно никак не регулируются государством: порядок работы учреждения по уходу устанавливается каждым учреждением самостоятельно.