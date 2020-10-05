Жуткая еда, пропавшие вещи и запрет на общение: руководство дома призрения не согласно с жалобой клиентки

Ирина живет в доме призрения уже три года. В основном, ее окружают пациенты с деменцией. "Я сама еще, можно сказать, молода душой, но у меня такая болезнь, что руки и ноги не работают. Мне фактически постоянно нужен присматривающий за мной человек", - объясняет она журналисту Rus.Postimees.

"Я познакомилась с одной сестрой по уходу, молодая девочка, 22 года. Мы стали дружить, и люди на нас ополчились: нам запрещают общаться, стали нас гнобить, выдумывать про нас всякие истории. Я не знаю, куда обращаться, все время какие-то нападки, я уже просто плачу", - признается Ирина.

Она уточняет, что сиделка общается с ней в нерабочее время - после смены или в свой выходной. По словам Ирины, руководство якобы постоянно следит за ней через систему видеонаблюдения.

"Я говорю директору: это ущемление, потому что я здесь одна русская на весь дом. Вы просто не хотите, чтобы русская с эстонкой дружила", - передает пожилая женщина суть своих подозрений.

"Где в законе написано, что ухаживающий за больным не имеет права дружить с ним? Я хочу знать, есть ли такой закон", - задала она вопрос в телефонном разговоре с Rus.Postimees.

Отвратительная еда и пропажа вещей

Но это еще не все претензии к жизни в Коэруском доме по уходу. "Кормят ужасно, как свиней. Супы такие, что я почти ничего не ем - приносят какой-то черный кошмарный суп. Каши разве что, но они одни и те же. Мы же столько денег за место платим. Ужасный запах стоит. Новый директор сама-то не ест эту еду. Я сколько обращалась к ней, она говорит - мы урегулируем", - жалуется пациентка.

"Вещи в стирку отдаем - все пропадает. У меня уже трое штанов пропало. Футболок и носков сколько. Потому что это хорошие вещи".

Член правления фонда Koeru Hooldekeskus и заведующая домом призрения Терье Тедер знает о сложившейся ситуации, но видит ее под иным углом. По ее словам, учреждение ни в коем случае не ограничивает дружбу работников с клиентами или другие отношения, если они не ставят под угрозу благополучие клиента.

"Поскольку в данном случае речь идет о нарушении работником действующего рабочего распорядка, я поговорила с обеими сторонами, как по отдельности, так и вместе", - сказала Тедер Rus.Postimees.

Заведующая домом по уходу сослалась на документ, которым регулируется организация труда в учреждении, включая общение с клиентами. В нем, в частности, указываются следующие обязательства:

"9.10. В общении с клиентами все сотрудники руководствуются следующими принципами:

- не принимают от клиентов предметы и деньги и не одалживают их клиентам;