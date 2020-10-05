Гражданку Эстонии по решению суда лишили участка земли в Ивангороде

Кингисеппский городской суд Ленинградской области обязал гражданку Эстонской Республики отдать российскому государству свой участок земли, расположенный на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Ивангороде.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что гражданка Эстонии с 2010 года владеет данным земельным участком. Указанный земельный участок относится к землям приграничных территорий, в связи с чем, по законодательству Российской Федерации, не может находиться в собственности иностранных граждан, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Кингисеппского горсуда.
Суд своим решением обязал иностранку произвести отчуждение земельного участка, расположенного в приграничной зоне РФ, до 31 декабря 2021 года.
В законную силу решение суда первой инстанции не вступило.
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