Гражданку Эстонии по решению суда лишили участка земли в Ивангороде

В ходе судебного разбирательства было установлено, что гражданка Эстонии с 2010 года владеет данным земельным участком. Указанный земельный участок относится к землям приграничных территорий, в связи с чем, по законодательству Российской Федерации, не может находиться в собственности иностранных граждан, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Кингисеппского горсуда.