Пандемия: Париж объявлен зоной максимальной опасности

Власти пошли на такой шаг спустя несколько дней после того, как были преодолены несколько пороговых показателей: общий уровень заболеваемости COVID-19, уровень заболеваемости среди пожилых людей, занятость реанимационных коек в больницах пациентами с коронавирусом.

В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита: в соответствии с новыми протоколами санитарной безопасности рестораны должны будут идентифицировать своих посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними; соблюдать полутораметровую дистанцию между столиками; принимать оплату исключительно за столиком клиентов; закрывать заведения в 22:00 по местному времени.

Бары, кафе и рестораны, которые не могут придерживаться новых правил, должны быть закрыты со вторника. В случае необходимости власти могут продлить действие ограничений.

Представители гостинично-ресторанного бизнеса назвали эти меры новым ударом для отрасли, которая уже пострадала от вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса.

Статус «зона максимальной опасности» также накладывает ограничения на учебные заведения: школы, вузы и другие образовательные учреждения должны будут перевести половину своих учеников на дистанционное обучение.