Пн, 5.10.2020
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Герман Голуб

Пандемия: Париж объявлен зоной максимальной опасности

Париж, Франция.

ФОТО: Shutterstock

Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, будут объявлены зоной максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции, пишет РБК со ссылкой на Figaro.

Власти пошли на такой шаг спустя несколько дней после того, как были преодолены несколько пороговых показателей: общий уровень заболеваемости COVID-19, уровень заболеваемости среди пожилых людей, занятость реанимационных коек в больницах пациентами с коронавирусом.

В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита: в соответствии с новыми протоколами санитарной безопасности рестораны должны будут идентифицировать своих посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними; соблюдать полутораметровую дистанцию между столиками; принимать оплату исключительно за столиком клиентов; закрывать заведения в 22:00 по местному времени.

Бары, кафе и рестораны, которые не могут придерживаться новых правил, должны быть закрыты со вторника. В случае необходимости власти могут продлить действие ограничений.

Представители гостинично-ресторанного бизнеса назвали эти меры новым ударом для отрасли, которая уже пострадала от вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса.

Статус «зона максимальной опасности» также накладывает ограничения на учебные заведения: школы, вузы и другие образовательные учреждения должны будут перевести половину своих учеников на дистанционное обучение.

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