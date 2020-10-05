В сентябре пассажиропоток Tallink сократился на 66%

Объем перевезенных грузовых автомобилей снизился на 0,5% до 32 672 единиц, а объем перевезенных легковых машин уменьшился на 25,2% до 62 138 единиц, сообщило в понедельник предприятие.

Наиболее заметно - на 90,7% - в сентябре сократился пассажиропоток на линии Таллинн-Стокгольм, частичную работу которой концерн Tallink возобновил с конца августа.

В третьем квартале 2020 суда Tallink Grupp перевезли 1 314 301 пассажира, что на 55,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем перевезенных грузовых автомобилей в третьем квартале снизился на 1,9% до 91 578 единиц, а объем перевезенных легковых машин уменьшился на 22% до 275 735 единиц.