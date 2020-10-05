Оставлять сланец в земле - глупость, но производить из него электричество или нефть - тоже не самое разумное решение. Я не эксперт в области оценки или использования горючих сланцев, даже не эксперт в области экономики и не могу точно предсказать будущее. Но я русский человек из Ида-Вирумаа, который хочет, чтобы Эстония была и процветающей страной, и с чистой природой – именно эти две вещи могут работать вместе. Мне нужны умные экспертные решения относительно будущего сланцевого сектора, которые и используют наши природные ресурсы, и оставят чистыми в XXI веке воздух и грунтовые воды.

Задача правительства состоит в том, чтобы найти современные решения, основанные на передовых знаниях о ценности горючего сланца, для улавливания и переработки CO2, чтобы производить продукт с высокой добавленной стоимостью для мирового рынка и увеличивать богатство нашей страны и благосостояние наших людей. В то же время эти решения должны быть экологически чистыми и содержать природу, воздух и воду в чистоте. Это не что-то утопическое, это просто нужно решить.

Но мы ничего не делаем. Мы сидим и ждем, смотрим, задыхаемся и отдыхаем. Вишенкой на торте становится популизм, который привел к управленческим решениям, влияющим на будущее целой отрасли. Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство.

Не поймите меня неправильно, прямая демократия в принципе хороша, и есть много вопросов в обычной жизни, где ее реализация полностью оправдана. Но зачем нам вообще выборы правительства, когда каждый раз, когда нам приходится принимать трудные решения, правительство откладывает их принятие на неопределенный срок и, в конце концов, перекладывает всю тяжесть ответственности на народ?

Решение должно приниматься там, где есть соответствующая компетенция. Люди заинтересованы в том, чтобы иметь доход, а не обязательно добывать сланец. Именно правительство должно решить, будут ли люди получать доход от добычи сланца или, например, от зарплаты гражданина. Но правительство не хочет принимать решения. Нас уверяют от встречи к встрече, что на самом деле все хорошо и мы будем жить по-прежнему. Но даже ребенок понимает, что если у него есть чувство неуверенности, то никакое заявление родителей, о том, что в действительности все хорошо, не заставит его чувствовать себя лучше.

Как житель Ида-Вирумаа, я уже давно чувствую, что все не так хорошо, что существует огромная неопределенность в отношении будущего, и меня раздражают слова министра экономики о том, что мне не следует беспокоиться. Тревога является движущей силой, и она дает толчок к поиску решений.

Какими же тогда будут решения для Ида-Вирумаа и сланцевой промышленности? Нам срочно нужно углубиться в передовые мировые технологии, которые позволят нам определить ценность сланцевой продукции с высокой добавленной стоимостью на мировом рынке. Мы должны заниматься исследованиями сами, работая с ведущими учеными мира, чтобы найти способы улавливать или даже использовать CO2 для нового производства.

Я не эксперт, но меня не устраивают разговоры о том, чтобы вообще не добывать сланец, или о том, что мы будем продолжать это делать, как делали до сих пор. Именно наши природные богатства необходимы нам для производства продукта с высокой добавленной стоимостью как стране с передовыми технологиями. Это то, что в конечном итоге кормит не только тех, кто непосредственно работает в промышленном секторе, но и учителей, полицейских и врачей.

Так действуйте же, уважаемое правительство!