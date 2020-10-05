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Московские власти обсуждают возвращение к пропускному режиму и полной самоизоляции горожан. Это произойдет, если ситуация с заболеваемостью не будет улучшаться, рассказали источники «Ведомостей». В столице уже утвердили единый протокол лечения Covid-19 в стационарах.

Московские власти могут вернуть пропускной режим в городе, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией утвердил протокол лечения в стационарах, а Новосибиркий театр оперы и балета отправил артистов на удаленку. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом - в обзоре Би-би-си.

«Ведомости»: в мэрии Москвы обсуждают более жесткие ограничения

В мэрии Москвы прорабатывают несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом, самый жесткий из которых - возвращение к пропускному режиму, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

Без улучшения эпидемиологической ситуации «стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель», сообщает один из источников издания.

«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении - теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», - сказал собеседник издания.

При этом пока речи о возвращении к пропускному режиму не идет, подчеркнул представитель мэрии в беседе с изданием. По его словам, главная задача сейчас - оценить динамику распространения коронавируса, «в том числе и ее непосредственное изменение после введения первичных мер».

Другой собеседник рассказал, что к понедельнику мэрия поручила подключить в метро софт, который позволил бы блокировать социальные карты пенсионеров и школьников для проезда. О введении этой меры должны объявить в ближайшие два дня, сказал источник.

«Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», - сказал собеседник «Ведомостей».

«Объяснение придумают, может, скажут, что отпускники вернулись. Уже сейчас в цитатах ответственных лиц начинает проскальзывать, что могут применить более строгие меры», - добавляет собеседник.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин на днях говорил о том, что власти постараются избежать «серьезных ограничений» для бизнеса во вторую волну эпидемии. Самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях - избежать его закрытия, говорил Собянин.

Число выявленных заболевших второй день подряд превышает 10 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за сутки подтверждено 10 888 новых случаев заболевания. За день до этого, 4 октября, штаб также сообщил более чем о 10 тысячах заболевших.

Таким образом, суточное число выявленных случаев заболевания приближается к майским показателям. Рекордное количество заболевших за сутки было выявлено 11 мая и составило 11 656 человек.

Всего с начала эпидемии в России подтверждено 1,2 млн случаев заболевания коронавирусом. Скончались от новой инфекции 21 475 человек.

В Москве утвердили единый протокол лечения

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом в Москве утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных. Он определяет то, как будут лечить попавших в стационары.

«Стандартом стационарной помощи при лечении Covid-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», - цитирует сайт мэра Москвы слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Ракова не уточнила, о каких именно препаратах идет речь.

«Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. Такой стандарт позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния», - пояснила Ракова.

На первой стадии заболевания, которая длится от трех до семи суток, проводят противовирусную терапию. Вторая длится около семи дней, и в этот период используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов. Третья стадия болезни наступает приблизительно после 15 суток с момента начала заболевания, сказала Ракова.

В этой стадии пациент или выздоравливает, или у него развиваются осложнения. «Обязательными являются антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии - то есть лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма», - цитирует сайт мэра Ракову.

Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы. Сеанс переливания плазмы повторяется от трех до пяти раз. В Москве этот метод лечения стали применять с апреля. Другой применяемый метод лечения - барокамера. Специалисты НИИ скорой помощи им. Склифосовского, впервые опробовавшие этот метод, отметили, что после сеансов у пациентов улучшается самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, говорится на сайте мэра.

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве в апреле. В него вошли главные внештатные специалисты городского Департамента здравоохранения и главные врачи стационаров, определенных под размещение больных коронавирусом и пневмонией.

Новосибирский театр отправил сотрудников на удаленку

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отправил артистов оперы, хора и мимического ансамбля на удаленную работу, сообщили РИА Новости в учреждении. Ранее у 21 работника театра подтвердился коронавирус.

«В связи с тем, что руководство театра приняло решение уменьшить риски распространения инфекции, в данный момент в удаленном режиме работают творческие коллективы НОВАТа: артисты оперы, мимического ансамбля, артисты хора», - сказал собеседник агентства.

По его словам, тесты на коронавирус сдали 735 работников; из них 82 работника отправили на больничный. При этом 61 человек заболел ОРВИ и другими болезнями, а у 21 человека подтвердился коронавирус. Инфекцию нашли у трех артистов балетной труппы, они находятся дома и переносят заболевание бессимптомно, отметили в театре.