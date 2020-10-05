Случайный прохожий спас пожилого человека из горящего дома

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 10.37. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, в доме уже обвалилась крыша, а языки пламени вырывались наружу из окон и дверей, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Пожар обнаружил проезжавший мимо человек, который вытащил из огня пожилого человека, который был у входной двери дома, и потушил его волосы. Пострадавшего передали скорой помощи.

Спасатели в ходе работ по тушению пожара обнаружили в прихожей ведро с золой, с которым на данный момент связывают пожар. Спасатели предупреждают, что остывающую золу следует пересыпать в сосуд из огнеупорного материала и держать ее вдали от легковоспламеняющихся предметов или конструкций здания.