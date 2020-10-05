Врачей Трампа поймали на утаивании информации: он дважды получал кислород и препарат для тяжелых больных

Врачи сообщили, что дважды давали Трампу дополнительный кислород и препарат дексаметазон, предназначенный для пациентов, госпитализированных с COVID-19 в критическом состоянии. По словам доктора Брайана Гарибальди, этот препарат планируется давать президенту некоторое время, передает NEWSru со ссылкой на «Голос Америки». Доктор Дули сообщил, что президент ходит, не жалуется на нехватку дыхания и не испытывает других респираторных симптомов.

«Если он будет и дальше выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что можем запланировать выписку уже [в понедельник] утром в Белый дом, где он сможет продолжить курс лечения», - объявил Гарибальди. Между тем врачи не уточнили, было ли у президента какое-либо поражение легких, ограничившись заявлением, что «полученные данные были ожидаемы».

Врач Белого дома Шон Конли также сообщил, что Трамп получил дополнительный кислород в пятницу, хотя накануне утверждал обратное. Он пояснил, что изначально предоставил вводящую в заблуждение информацию, чтобы «отразить оптимистичное отношение» Трампа и его врачей.

В субботу Трамп опубликовал четырехминутное видео, в котором заявил, что ближайшие несколько дней станут «настоящим испытанием» для его состояния. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что вопрос о временной передаче власти вице-президенту Майку Пенсу не обсуждался.

Телеканал NBC показал кадры, на которых видно, что президент США Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Кортеж Трампа проехал мимо небольшой толпы его сторонников, после чего вернулся в больницу. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках.

Представитель Белого дома Джадд Дир утверждает, что врачи разрешили Трампу поехать поприветствовать сторонников. По его словам, медики сказали, что это безопасно, а при поездке использовались средства индивидуальной защиты, сообщает РИА «Новости».

Работник госпиталя, доктор Джеймс Филлипс назвал поступок президента безумным. По словам врача, все, кто находился в машине во время той «совершенно ненужной» поездки, должны быть помещены на карантин на 14 дней. «Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки Трамп приказал им рискнуть жизнью. Это безумие», - написал Филлипс в Twitter.

Как отмечает Bloomberg, Белый дом с самого начала утаивал информацию о болезни Трампа. 2 октября глава администрации Марк Медоуз и пресс-секретарь Кейли Макэнани в течение дня заявили, что у Трампа были только легкие симптомы. Белый дом и медицинский персонал Трампа с тех пор признали, что у него было то, что Конли назвал «высокой температурой», что его уровень кислорода упал ниже 94% и что ему давали кислород в течение примерно часа, прежде чем он был госпитализирован. Кроме того, официальные лица Белого дома неоднократно описывали здоровье Трампа как улучшающееся, даже когда речь шла о все большем количестве лекарств.

Напомним, об обнаружении коронавируса у президента США стало известно 2 октября. 3 октября он был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани. Ему предоставлена отдельная палата, в которой он будет работать: президент пообещал быстро завершить лечение и вернуться к полноценной работе, «потому что нам нужно сделать Америку снова великой».

За последние дни коронавирус также был обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, трех журналистов из пресс-пула Белого дома, личного помощника Трампа Ника Луна.