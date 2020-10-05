Пострадавшие от семейного насилия дети не получают помощь своевременно

Нуждающиеся в помощи дети могут получить ее круглосуточно по телефону 116 111 или на сайте lasteabi.ee, или отправив письмо по адресу info@lasteabi.ee.

Опытных детских психологов всего пара десятков

Работа детского психолога еще и очень сложная.

В Эстонии бакалавриат и магистратуру по психологии заканчивает большое количество психологов, но не все работают по специальности. «Поскольку это крайне сложная в моральном плане профессия и у нее очень высокий процент профессионального выгорания», - говорит детский психолог Мариана Сакснийт.

«Коллеги часто удивляются, как можно работать с детьми, которые больше не хотят жить? Это очень тяжело думать, что все эти маленькие люди к своим восьми годами уже допускают мысль о том, что они вообще больше не хотят жить, или не понимают, как можно было бы жить по-другому».

Проблема нехватки психологов наблюдается по всей стране, а детских психологов, которые хорошо понимают тему травм от семейного насилия, в Эстонии крайне мало.

«Менее 20 специалистов сейчас выполняют больше работы, чем полезно для них самих, поскольку никто другой помочь ребенку не может. Поэтому приходится выбирать: или оставить ребенка без помощи, или помогать, пока хватит сил», - говорит исполнительный директор MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus Пиллет Цопп-Паган.

«Начало работы с пациентами, ждущими в общей очереди, к сожалению, может крайне сильно затянуться», - добавляет детский психиатр Анне Даниэль-Карлсен. По данным профессионального регистра, профессию клинического детского психолога в Эстонии имеют 48 человек, которые должны помогать и детям, ставшим жертвами сексуального насилия.

«Клинических психологов, конечно, не хватает, но люди, имеющие необходимое базовое образование, в Эстонии есть. Есть проблема с прохождением профессионального года, но в ближайшем будущем есть надежда на получение финансирования на обучение из государственного бюджета», - говорит главный специалист отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кятлин Микивер.

«По бумагам чиновникам кажется, что все работает, однако реальность – это нечто иное. Иногда стоит выходить из кабинета!» - призывает стратегический руководитель Детского фонда Сийри Оттендер-Паасма.

«Прежде всего, нам не хватает психологов, обучение которых в Эстонии могло бы стать более гибким. В Тартуском и Таллиннском университетах психологов учат только на дневном отделении и, учитывая общую потребность, это никак не оправдано. Нужно открыть группы сессионного обучения, а обучение вывести из больших городов в так называемые колледжи», - советует руководитель Сааремааского опорного центра для детей и семей Ааро Нурси.