Расследование стрельбы в Лихула вышло на финишную прямую

На сегодняшнем заседании Пярнуского уездного суда Таррасте продлили срок ареста до начала декабря, пишет Pärnu Postimees.

«Производство и сбор доказательств продолжается, но расследование вышло на финишную прямую и, согласно планам, мы должны успеть предъявить обвинения еще в этом году, - сказала старший прокурор Гарди Андерсон. - Первоначальные подозрения были уточнены в ходе расследования, окончательное обвинение будет сформулировано в обвинительном акте».

6 июня вечером Таррасте на своем Subaru в волости Ляэнеранна вблизи Лихула через островок безопасности заехал на заправку Olerex, протаранив другие автомобили и стену заправки, и уехал. Его начал преследовать в тот момент находившийся на заправке 40-летний мотоциклист. Таррасте вылетел в кювет. Мотоциклист остановился в десятке метров от него. Таррасте застрелил его.

Через почти полчаса Таррасте, который успел пешком пройти около 800 метров, открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю Жигули. Он застрелил находившуюся в машине 61-летнюю пассажирку. Ее муж и двое внуков, мальчики трех и пяти лет, получили ранения. Доставленные в тяжелом состоянии в больницу дети позже были выписаны.

Во время несколько часов длившейся масштабной полицейской операции Таррасте стрелял в сторону полицейских. Пулю в шлем получил хаапсалуский патрульный полицейский, который не участвовал в преследовании.