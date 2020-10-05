Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям гепатита С

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The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

В прошлом году премия была присуждена американцам Уильяму Келину и Гренну Семенце и британцу Петеру Ратклиффу за работу, посвященную тому, как живые клетки человека реагируют на падение содержания кислорода в организме.

Во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе, в следующий понедельник 12 октября - по экономике. Лауреат премии мира станет известен в пятницу.

Размер Нобелевской премии составляет девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

В связи с пандемией коронавируса церемония в Стокгольме впервые в истории проходит в режиме онлайн, без физического присутствия лауреатов и публики. В Осло она состоится в ограниченном формате.

В этом году выдвинуты 318 кандидатов (211 физических лиц и 107 организаций), в том числе Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Алексей Навальный и Светлана Тихановская.

Премия вручается с 1901 года. Ее основал шведский инженер и предприниматель Альфред Нобель, завещавший на выплату премий огромное состояние, которое ему принесло, главным образом, изобретение динамита.

По завещанию Нобеля, премии присуждаются в пяти номинациях (физика, химия, медицина, литература и борьба за мир). В 1968 году Банк Швеции добавил к ним Нобелевскую премию по экономике, внеся в фонд необходимую сумму.

Премии по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская Королевская академия, по медицине - Шведский Королевский Каролингский медико-хирургический институт, премию мира - Норвежский Нобелевский комитет.

За 119 лет Нобелевская премия была присуждена 923 лицам и 27 организациям. Поскольку некоторые получили ее дважды, фактическое число лауреатов составило 919 человек и 24 организации.

Первые три места по числу лауреатов занимают США, Британия и Германия.

Россия находится на шестом месте (23 лауреата, в том числе 11 в области физики и пять - по литературе). Правда, семеро из них жили и работали за границей, двое (физиологи Иван Павлов и Илья Мечников) были награждены до 1917 года, а присуждение Нобелевских премий по литературе Борису Пастернаку и Александру Солженицыну советское государство восприняло не как честь, а как афронт.

Первым российским «нобелевцем» стал Иван Павлов (1904 год), последними по времени - физики Андрей Гейм и Константин Новоселов (2010 год).