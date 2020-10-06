Сотрудник полиции попалась на краже: на преступление ее толкнула болезнь

Главным героем этой истории стала одна из лучших следователей Лыунаской префектуры, которой доверяли расследование самых сложных преступлений. Последние пять лет эта следователь вела дела жестоких преступников и самолично их арестовывала, но 21 февраля для нее самой вызвали полицию.

Хрупкая 34-летняя женщина по имени Керли (имя изменено - ред.) оказалась замешана в банальной магазинной краже.

Кража заключалась в том, что вместо суши или салата женщина пробивала в кассе самообслуживания в десятки раз более дешевую капусту или морковь. Таких эпизодов в разных магазинах по состоянию на начало года у нее были десятки, но впервые она попалась только 21 февраля.

В эфире программы Kuuuurija Керли впервые рассказывает ведущей Катрин Луст, что толкнуло ее на кражу, из-за которой она лишилась работы.

Керли, по ее словам, боролась с расстройствами пищевого поведения и булимией 17 лет. Эта борьба была сложной, тяжелой и долгой - не только для нее, но и для ее мужа, с которым она прожила все эти годы.

Недовольная своим весом, привыкшая к издевательствам в школе, Керли стала морить себя голодом, и в итоге в какой-то момент весила всего 42 кг.

Внимание коллег по Лыунаской префектуре к ее болезни ограничивалось тем, что время от времени они отпускали замечания по поводу ее чрезмерной худобы. Она говорит, что какой-либо врачебной помощи ей на рабочем месте не предлагали. По большей части она была со своими заботами один на один. Так она стала одновременно булимиком и анорексиком. Она могла целый день отказываться от еды, но потом срывалась, набивала желудок, после чего провоцировала у себя рвоту.

В качестве причины кражи Керли называет желание скрыть от мужа истинные масштабы своего аппетита. "Чеки за обеды были слишком большими", - признает она.

За деятельностью Керли по замене этикеток охранники магазина следили уже полтора месяца. Кстати, начальник службы безопасности Rimi в Lõunakeskus Яанус Оолберг - бывший сотрудник тартуской криминальной полиции, и Керли не понимает, почему Оолберг не подошел к ней во время первых эпизодов кражи, а позволил действовать почти два месяца.

21 февраля в обеденное время Керли наклеила на развесной миндаль этикетку от более дешевого продукта. Он зашла в кассу самообслуживания, начала пробивать свои продукты, когда внезапно на нее набросились работники торгового зала.

Как впоследствии написала газета Õhtuleht, Керли размахивала своим полицейским удостоверением и грозила привлечь своего брата, который работает во внутреннем контроле. Сама Керли говорит, что это не соответствует истине. "Я предъявила рабочее удостоверение, потому что это был единственный документ, который у меня был с собой. Моя ID-карта была на работе, вставлена в клавиатуру. Я никому не угрожала, я просто попросила, чтобы они не применяли силу, поскольку это может иметь серьезные последствия".

В отношении Керли на месте был составлен протокол о правонарушении, после чего она вернулась на работу и немедленно сообщила о том, что только что произошло в Lõunakeskus, в двух шагах от отделения полиции.

Интервью программе Kuuuurija дал и муж Керли, который тоже пожелал остаться анонимным: после статьи, опубликованной в Õhtuleht, их семья прошла через огонь и воду. Керли даже пыталась покончить с собой, и именно муж спас ей жизнь в начале августа.

Самые большие вопросы у Керли и ее мужа касаются действий Rimi. Cупруг Керли считает, что служба охраны предприятия действовала непрофессионально. Сама же Керли считает, что ее дело было нарочно раздуто, чтобы отомстить полицейской системе.

На сегодня Керлипредпринимает шаги по улучшению своего питания и, по словам ее мужа, даже набрала пару кило. Она говорит, что хотела бы получить в жизни второй шанс. "Я понимаю что случившегося не вернешь, но на работе я по крайней мере помогала другим людям", - сказала она.