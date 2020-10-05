Lidl все ближе: «Не секрет, что мы скоро откроем первые магазины в Эстонии»

На самом деле эстоноязычный сайт появился еще в конце прошлого года, но в последнее время там появились новые материалы, объявления о работе и описание предприятия.

«Не секрет, что Lidl скорое откроет в Эстонии своим первые магазины и у вас есть возможность принять участие в их открытии. Ваше рабочее место будет свежим и новым — рабочие помещения, оборудование, устройства и рабочая одежда», - говорится на сайте в разделе с вакансиями.

Но пока Lidl ищет в Эстонии в основном сотрудников для административной работы, например, специалиста по связям с общественностью, ассистента интернет-маркетолога, графического дизайнера, специалиста по соцсетям и т.д.

Ранее в СМИ говорилось, что Lidl откроет в Таллинне от пяти до шести магазинов, также точно появятся магазины в Тарту, Пярну и Нарве.