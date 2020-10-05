В общественном транспорте Латвии снова вводится обязательное использование маски

Все жители Латвии старше 13 лет должны будут носить маски или как-то иначе прикрывать нос и рот в общественном транспорте.

Данная мера пока введена на месяц.

От обязанности носить маску будут освобождены дети до 13 лет, люди с серьезными нарушениями движений, а также люди с серьезными нарушениями психического здоровья.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом может быть рассмотрено введение ограничений при проведении спортивных мероприятий внутри помещений и мероприятий без конкретных сидячих мест, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на внеочередном заседании правительства в понедельник.

На этой неделе будет рассматриваться вопрос о максимальном количестве посетителей на мероприятиях. Министр подчеркнула, что на мероприятиях с конкретными местами риск заражения Covid-19 ниже, поэтому на этой неделе будет рассмотрен вопрос о мероприятиях, во время которых у зрителей нет определенных мест.