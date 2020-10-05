В тяжелом ДТП при столкновении грузовика и легковушки погиб человек

В полдень в деревне Локса столкнулись легковой автомобиль и грузовик. ДТП произошло на втором километре дороги Уудекюла-Вяйке Маарья. По предварительной информации, легковой автомобиль Volkswagen выехал с правой стороны перед ехавшим по главной дороге грузовиком Scania, избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП серьезно пострадал сидевший за рулем легковушки 32-летний мужчина. Скорая помощь пыталась его реанимировать, также на место был вызван спасательный вертолет, но за пять минут до его прибытия пострадавший скончался.

По словам находившихся на месте людей, умерший был местным жителем, который незадолго до аварии выехал из своего двора.

Полиция установила, что сидевший за рулем грузовика 55-летний мужчина был трезв. На месте происшествия движения нарушено, его помогают регулировать стражи правопорядка.

Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Танель Лийв попросил всех участников движения быть внимательными. "Несмотря на то, какой маневр вы совершаете и едите по главной или второстепенной дороге, следует всегда быть внимательными и при необходимости неоднократно убедиться в безопасности маневра, чтобы избежать худшего. Лучше запастись для совершения маневра временем, чтобы спокойно добраться до дома", - сказал Лийв.