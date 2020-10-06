Последняя жительница дома живет в кошмарных условиях, но продать квартиру отказывается

"Я много лет борюсь за свои права. Мы остались в заброшенном доме в Раквере без воды и отопления, потому что владелец Kroonikeskus хочет землю, на которой стоит наш дом. Все остальные жители многоквартирного дома выселены, но мы хотим уехать cами ,по справедливости. Пока решить проблему не удалось", - сообщила Валентина программе Kuuuurija.

По словам Валентины, в большоv многоквартирном доме в самом центре Раквере еще пару лет назад было много жителей, но, поскольку квартиры в основном были сосредоточены у одного владельца, его голос всегда преобладал над другими на собраниях квартирного товарищества. Затем в доме возникли проблемы с отоплением и водой, и совладелец дома начал скупать квартиры у оказавшихся в патовой ситуации жильцов.

Как рассказала Валентина, этим предприимчивым человеком является Эльмо Эрлих - он считается одним из самых могущественных людей в Раквере. Ему принадлежит, к примеру, крупный раквереский торговый центр Kroonikeskus. Компаниям Эрлиха принадлежат крупные доли в CityAlko и SuperAlko, а в 2018 году он также купил половину сети Alko 1000. Наконец, он является одним из владельцев порта Верги на Северном побережье.

По словам Валентины, Эльмо ​​Эрлих якобы предлагал ей 25 тысяч евро за квартиру, что, по словам женщины, слишком мало.

Валентина живет в жутких условиях: центрального отопления в доме нет, воды нет - она пользуется собранной в бочку дождевой водой. В соседних, пустующих квартирах всю весну были нараспашку открыты окна, из-за чего в квартире Валентины также было холодно.

Вице-мэр Раквере Андрес Яадла говорит, что владелец квартир игнорирует все предписания горуправы. Он также отмечает, что с юридической точки зрения сложившаяся вокруг дома ситуация - очень запутанная.

Валентина утверждает, что хочет получить за эту квартиру достойную цену и на эти деньги купить себе дом. По оценке Яадла, ожидания женщины по части цены ее квартиры несколько завышены. При этом он говорит, что в частной беседе Валентина, якобы, упоминала, что ей предлагали и в два или три раза больше той суммы, которую она назвала ведущей Kuuuurija.

В телефонном разговоре с Катрин Луст бизнесмен Эльмо Эрлих сказал, что никак не может прокомментировать ситуацию, однако впоследствии прислал письмо с объяснением: "Воду в доме отключили до того, как я купил там квартиру, из-за долга за коммунальные услуги. Отопление также было отключено из-за задолженностей. На сегодня меня проинформировали о том, что за проблемную квартиру просят сумму, которая позволила бы приобрести современное жилье в Таллинне. К сожалению, при описанных затратах невозможно развивать бизнес в Раквере без значительного ущерба для себя. Я согласен с мнением Андреса Яадла о том, что люди живут в плачевных условиях, и надеюсь, что государство и социальная система смогут обеспечить своим гражданам достойные условия. К сожалению, я работаю в частной компании, где умышленное нанесение ущерба компании наказуемо, поэтому самостоятельно решить описанную проблему не представляется возможным", - пишет Эрлих.

Он также уточнил, что в свое время председателем товарищества в доме была именно Валентина, и именно в то время у дома образовались долги перед фирмой Rakvere Soojus. В итоге отопление было отключено, и трубы в доме лопнули.

Предприниматель говорит, что уже сам готов избавиться от помещений в указанном доме, поскольку ему кажется, что Валентина хочет получить за свою квартиру цену, соответствующую квартире класса люкс в столице.

Валентину особенно раздражает то, что крупный бизнесмен Эрлих не хочет предлагать ей справедливую цену за квартиру, но при этом катается на роскошном вертолете. Идти на уступки она не намерена.