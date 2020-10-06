Последняя жительница дома живет в кошмарных условиях, но продать квартиру отказывается

Жительница Раквере Валентина осталась последним жильцом в многоквартирном доме, и, по ее словам, новый хозяин, владелец всех остальных квартир, просто хочет ее отсюда выжить.
"Я много лет борюсь за свои права. Мы остались в заброшенном доме в Раквере без воды и отопления, потому что владелец Kroonikeskus хочет землю, на которой стоит наш дом. Все остальные жители многоквартирного дома выселены, но мы хотим уехать cами ,по справедливости. Пока решить проблему не удалось", - сообщила Валентина программе Kuuuurija.
По словам Валентины, в большоv многоквартирном доме в самом центре Раквере еще пару лет назад было много жителей, но, поскольку квартиры в основном были сосредоточены у одного владельца, его голос всегда преобладал над другими на собраниях квартирного товарищества. Затем в доме возникли проблемы с отоплением и водой, и совладелец дома начал скупать квартиры у оказавшихся в патовой ситуации жильцов.
Как рассказала Валентина, этим предприимчивым человеком является Эльмо Эрлих - он считается одним из самых могущественных людей в Раквере. Ему принадлежит, к примеру, крупный раквереский торговый центр Kroonikeskus. Компаниям Эрлиха принадлежат крупные доли в CityAlko и SuperAlko, а в 2018 году он также купил половину сети Alko 1000. Наконец, он является одним из владельцев порта Верги на Северном побережье.
По словам Валентины, Эльмо Эрлих якобы предлагал ей 25 тысяч евро за квартиру, что, по словам женщины, слишком мало.
Валентина живет в жутких условиях: центрального отопления в доме нет, воды нет - она пользуется собранной в бочку дождевой водой. В соседних, пустующих квартирах всю весну были нараспашку открыты окна, из-за чего в квартире Валентины также было холодно.
Вице-мэр Раквере Андрес Яадла говорит, что владелец квартир игнорирует все предписания горуправы. Он также отмечает, что с юридической точки зрения сложившаяся вокруг дома ситуация - очень запутанная.
Валентина утверждает, что хочет получить за эту квартиру достойную цену и на эти деньги купить себе дом. По оценке Яадла, ожидания женщины по части цены ее квартиры несколько завышены. При этом он говорит, что в частной беседе Валентина, якобы, упоминала, что ей предлагали и в два или три раза больше той суммы, которую она назвала ведущей Kuuuurija.
В телефонном разговоре с Катрин Луст бизнесмен Эльмо Эрлих сказал, что никак не может прокомментировать ситуацию, однако впоследствии прислал письмо с объяснением: "Воду в доме отключили до того, как я купил там квартиру, из-за долга за коммунальные услуги. Отопление также было отключено из-за задолженностей. На сегодня меня проинформировали о том, что за проблемную квартиру просят сумму, которая позволила бы приобрести современное жилье в Таллинне. К сожалению, при описанных затратах невозможно развивать бизнес в Раквере без значительного ущерба для себя. Я согласен с мнением Андреса Яадла о том, что люди живут в плачевных условиях, и надеюсь, что государство и социальная система смогут обеспечить своим гражданам достойные условия. К сожалению, я работаю в частной компании, где умышленное нанесение ущерба компании наказуемо, поэтому самостоятельно решить описанную проблему не представляется возможным", - пишет Эрлих.
Он также уточнил, что в свое время председателем товарищества в доме была именно Валентина, и именно в то время у дома образовались долги перед фирмой Rakvere Soojus. В итоге отопление было отключено, и трубы в доме лопнули.
Предприниматель говорит, что уже сам готов избавиться от помещений в указанном доме, поскольку ему кажется, что Валентина хочет получить за свою квартиру цену, соответствующую квартире класса люкс в столице.
Валентину особенно раздражает то, что крупный бизнесмен Эрлих не хочет предлагать ей справедливую цену за квартиру, но при этом катается на роскошном вертолете. Идти на уступки она не намерена.
Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.