Ирья Лутсар: через месяц мы узнаем о вакцине от коронавируса больше

«Весь мир ждет появления первых вакцин, но на данный момент большинство экспертов придерживаются мнения, что, если дела будут идти хорошо, то вакцина станет доступна широкой общественности летом 2021 года», - пишет Лутсар в соцсети.

Кому будет предназначаться вакцина и когда ее начнут использовать, станет известно на третьей фазе клинических исследований препаратов. «На данный момент до третьей фазы исследований дошли 11 вакцин. Из всех них, прежде всего, ожидаются результаты препарата Pfizeri/BioNTech. Несмотря на увеличение количества испытуемых с 30 тысяч до 43 тысяч, обещается, что предварительные результаты будут опубликованы в конце октября», - сообщила Лутсар, добавив, что, например, в начале сентября были приостановлены клинические испытания вакцины AZ/Oxford из-за возникновения осложнений у испытуемого.

«К настоящему момент испытания возобновлены в Великобритании и Бразилии, но не в других местах, поскольку FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — прим.ред.) еще проводит расследование. Для пяти вакцин (преимущественно произведенных в Китае и России) лекарственные департаменты выдали разрешение на продажу в некоторых странах (не в Европе) без предоставления результатов клинических исследований третьего этапа, - комментирует Лутсар. - Очень хочется надеяться, что через месяц мы все узнаем о вакцинах больше».

Профессор отметила, что лекарственные департаменты одобрили два препарата для лечения коронавируса: «Противовирусный препарат Ремдесивир, который показал на клинических испытаниях сокращение продолжительности болезни, и Дексаметазон, продемонстрировал снижение смертности».