Основной путь распространения коронавируса в Ида-Вирумаа изменился: в чем причина?

Недомогание осенью - обычное дело

Как следует из ежедневного отчета Департамента здоровья о распространении коронавируса, все выявленные сегодня новые случаи заражения на Северо-Востоке - это заражение внутри семей (один в Ида-Вирумаа и два в Ляэне-Вирумаа). Вчера больше всего новых больных (13) было зафиксировано в Ида-Вирумаа, из них четверо заразились внутри семьи, трое - от знакомых. Позавчера Ида-Вирумаа также был на первом месте в Эстонии по числу заболевших - 31 человек. Из них 11 человек заразились внутри своих семей, пятеро - от своих знакомых.

Другой распространенный путь распространения инфекции - заражение в школах, но в школы во многих случаях вирус попадает через педагогов или детей, которые до этого заразились у себя дома.

По мнению руководителя Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, причина, по которой изменился главный путь распространения коронавируса - обычные осенние недомогания, к которым все привыкли и которые не воспринимают всерьез.

“К сожалению, очень многие люди не наблюдают за своими симптомами. Ведь каждый год случается такое - может быть, в горле что-то чувствуется, может быть, небольшой кашель… Но, к несчастью, если сегодня выяснилось, что заболел папа, а завтра тестируем всю семью - жену и троих детей - то уже все они позитивные. И видно, что они ходили с этими симптомами долгое время”, - приводит пример региональный руководитель Департамента здоровья.

“Мама работает в детском садике, а трое детей учатся где-то. И, конечно, все эти люди еще и ходят в другие места, например, в клуб”, - продолжает свой пример Марье Муузикус.

Поэтому, говорит она, наблюдается такое быстрое распространение коронавируса: к тому времени, как первый заболевший в семье обращается со своим, как он сначала думал, обычным осенним кашлем к семейному врачу, оказывается, что от него и его родственников заразилось уже довольно много людей. В образовательных учреждениях это приводит к тому, что на домашнюю изоляцию отправляется целый класс школы или целая группа детского сада.

“В последнее время у многих есть легкие симптомы, и они просто не думают, что это может быть COVID-19, и обращаются к врачу слишком поздно”, - отмечает Марье Муузикус.

Как правильно сидеть на карантине?

Если оказывается, что причина недомогания - действительно коронавирус, но болезнь протекает не тяжело, семейный врач оставит пациента на домашнем лечении. Живущих с ним членов семьи Департамент здоровья также оставит дома на изоляции. Возможно ли в такой ситуации остаться здоровыми, живя в одной квартире с инфицированным?

По словам Марье Муузикус, такие случаи в Ида-Вирумаа были - всё зависит от того, как быстро люди узнают о положительном тесте на коронавирус, ведь при обычном недомогании люди не ходят дома в масках и не соблюдают мер предосторожности.

Государственный портал kriis.ee советует, чтобы с заболевшим контактировал только один член семьи. Также рекомендуется тщательно протирать все поверхности в доме, к которым прикасаются люди, и регулярно проветривать комнаты.

Появились новые вспышки, а самая большая почти побеждена

Обычно очагом коронавируса называется ситуация, когда заболевают пять или более людей, которые контактировали друг с другом. В Ида-Вирумаа к сегодняшнему дню разрослись два новых очага - до шести выросло число заболевших, которые связаны с очагом в Силламяэской Ваналиннаской школе и уже девять человек связаны с очагом в увеселительном заведении, в котором заразились жители Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Самой большой вспышкой в Ида-Вирумаа остается так называемая вспышка в кругу знакомых, с которой связаны 30 жителей Йыхви, Кохтла-Ярве, Азери из Ида-Вирумаа и также из Ляэне-Вирумаа. На днях Департамент здоровья, видимо, официально “закроет” эту вспышку - почти 14 дней назад был последний случай заражения среди связанных с ней людей, и департамент перестанет следить за их здоровьем.