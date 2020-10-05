Нет маски? Штраф 150 евро. Как Германия пытается остановить вторую волну

"Они и так часто слишком близко к нам подходят, что-то спрашивают, некоторые при разговоре плюются, а тут еще и без масок", - рассказывает он. Недавно молодой человек побывал в Голландии и был шокирован тем, как мало людей там носит маски. В Германии, по его словам, он чувствует себя более защищенным.

Цель - не выписать как можно больше штрафов, а научить

"Держите дистанцию в полтора метра и оставайтесь в масках на всей территории станции", - раздается объявление из громкоговорителя. В здание вокзала заходит очередная шумная группа молодых людей с пивом в руках и без масок. Нарушителей на Южном вокзале Кельна останавливают каждые несколько минут. За первые полчаса проверки сотрудники правопорядка выписали около 20 штрафов.

"Если они так будут постоянно контролировать, я уверена, это принесет свои плоды, - говорит одна из нарушительниц. - Маска у девушки была в руке, надеть ее она не успела. - Я уж точно теперь буду аккуратнее. 150 евро - это серьезный штраф. Два раза платить его уж точно не хочется".

"Наша цель - не выписать как можно больше штрафов, а научить людей. Это не секретная акция, мы про нее везде рассказали, вот и прессу пригласили, чтобы как можно больше людей об этом знали и все-таки носили маски", - говорит Кляйн.

К платформе подходит очередной поезд. Из последнего вагона выходят трое молодых людей без масок. Участники группы проверки направляются к ним. Они в спешке натягивают маски, но уже поздно: молодых людей тут же просят предъявить документы и подробно объясняют, зачем и как нужно носить маски.

"Она у вас и сейчас неправильно надета, - замечает сотрудник городской службы правопорядка, - вон, нос торчит". Парень нехотя натягивает маску на нос. "Что думаете по поводу контроля?" - спрашиваю я, пока один из проверяющих записывает его данные. В ответ молодой человек выругался и после длинной паузы добавил: "Я вообще считаю, что все это бесполезно. В ресторанах же можно сидеть без маски! А тут что? Маски эти ничего не приносят".

За два часа контроля - более 150 нарушителей

Молодые люди удаляются, ругаясь. Их вечер, похоже, испорчен. Это еще не самая резкая реакция, с которой сталкиваются проверяющие, уверяет меня сотрудница городского ведомства по охране правопорядка Катрин Хаймер. Ей приходилось вести и более оживленные споры. "Многие очень бурно реагируют. И я их понимаю. Штраф все-таки высокий, и это очень неприятно. Но так и должно быть, для этого это и делается. Мы стараемся объяснить это людям".

"Власти специально установили такой большой штраф, чтобы неповадно было, - добавляет Тим Вальтер, пресс-секретарь городского ведомства по по охране правопорядка. - Правила устанавливают они, а с реакцией сталкиваемся мы, и она далеко не всегда самая положительная".

За два часа контроля на станции проверяющие оштрафовали больше 150 нарушителей. Со времени введения штрафов такие контроли уже прошли на некоторых других станциях в Кельне и регионе. Таким образом местные власти надеются сдержать вторую волну пандемии. В Северном Рейне - Вестфалии, по данным Института имени Роберта Коха, по-прежнему самое большое число заражений с начала пандемии: более 70 000.