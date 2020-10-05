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Гибель известной нижегородской журналистки Ирины Славиной породила множество версий и догадок, в соцсетях несколько дней велось активное обсуждение самоубийства, многие рассуждали об общественном значении поступка Славиной. Губернатор региона Глеб Никитин высказался о трагедии у себя в «Инстаграме».

Гибель известной нижегородской журналистки Ирины Славиной породила множество версий, в соцсетях несколько дней велось обсуждение самоубийства и его причин, общественного значения поступка. Губернатор региона Глеб Никитин высказался о трагедии у себя в «Инстаграме».

В субботу 3 октября дети Славиной Маргарита и Вячеслав вышли на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода. В руках они держали плакат с надписью «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». С места смерти журналистки возле здания главка МВД, которое стало мемориалом, кто-то регулярно уносит принесенные свечи и цветы, пишут местные СМИ и активисты.

Одна из активисток написала, что полицейские попросили «долго там не сидеть». «Говорят, да, без законных оснований. Все понимают. Но отвезут в отдел, если буду сидеть там часами», - пишет активистка.

В посте, который Славина написала в своем «Фейсбуке» в июне прошлого года, она задавалась вопросом, приблизит ли ее акт самосожжения «государство к светлому будущему», или жертва не будет иметь смысла. «Думаю, лучше умереть так, чем как моя бабушка от рака в 52 года», - написала тогда журналистка.

Тем не менее многие коллеги Славиной, знакомые с ней лично, отмечали, что она не была импульсивным человеком, не замечали за ней и суицидальных настроений.

Многие сходятся во мнении, что ее поступок - именно политический жест, которым она хотела поменять ситуацию. Давление на Славину со стороны силовиков было постоянным и систематическим, писали ее знакомые и активисты в соцсетях. Многие упоминали статью уголовного кодекса о доведении до самоубийства.

«Вижу много требований расследовать факт доведения до самоубийства, к которым присоединяюсь», - написала доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова.

«Ей выписывали штрафы (и немалые), резали шины, угрожали, ненадолго сажали в камеру. В общем делали достаточно, чтобы попортить жизнь, но всё же недостаточно, чтобы совсем сломать и заставить отказаться от своих позиций. Во всяком случае, ее любимой присказкой на все эти ситуации было фирменное "не дождутся". Из года в год», - пишет в своей колонке редактор Nn.ru Иван Бушман.

Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров сравнил Славину с Борисом Немцовым. «Вот уже второй день подряд коммунальщики с ментами зачищают мемориалы Ирине Славиной у ГУ МВД и у скульптуры козе на Большой Покровской. Сколько раз зачищали мемориал Немцову на мосту у Кремля, никто уже не помнит. Сотни раз», - пишет он.

«Немцов и Славина. Двое нижегородцев, даже память о которых так бесит российское государство, а именно Владимира Путина в Москве и [губернатора] Глеба Никитина в Нижнем Новгороде», - написал журналист.

Посвятил пост Славиной в своем «Инстаграме» и губернатор. Никитин написал, что «предпримет все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне».

«Мы общались по разным поводам. С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением», - написал он, опубликовав прошлогоднюю фотографию, на которой Славина получает официальную благодарность губернатора.

«Из поста губернатора ясно, что Славина не была городской сумасшедшей или политмаргиналом - это был один из известных нижегородских журналистов», - пишет журналист Глеб Морев. По его мнению, причина трагедии - в неподконтрольности и «демонстративно подтверждаемой на высшем уровне неподсудности» силовиков, которые оказывали давление на Славину.

«Ясно, что силовики ведут себя как параллельная государственным структурам власть, чувствуют себя абсолютно от нее независимыми и плюют на нее. Они не государственные, а "государевы" подчиненные. Если будет надо (поступит указание), они так же будут вести себя и с самим губернатором», - считает Морев.

Смерть Славиной не исключила ее из политического пространства, скорее наоборот, считает журналист Александр Кияткин. «Ирина Славина по крайней мере показала, до какой степени невыносимо жить в условиях тотальной государственной лжи и презрения», - пишет он.

Журналистка «Голоса Америки» Ксения Туркова сравнила самоубийство Славиной с поступком ученого Альберта Разина, который совершил самосожжение в знак протеста против принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков малых народов, который мог бы привести к снижению числа носителей удмуртского языка.

«Ее публичное самосожжение, как и самосожжение Альберта Разина кажется несоразмерным происходящему. В России в плачевном состоянии находятся многие малые языки, не только удмуртский. В России подвергаются давлению многие - и особенно региональные - журналисты, а не только Ирина Славина, - пишет Туркова. - Однако в этой трагической несоразмерности, мне кажется, и есть суть этих высказываний».

Журналист Антон Долин пишет о том, что неверно называть Славину жертвой системы. «Вплоть до унизительного обыска в ее квартире Ирина Славина была жертвой. Совершив самосожжение, она стала кем-то другим. Это Поступок, требующий невероятного мужества и самоотвержения», - считает он.

Как и Туркова, он считает, что нельзя всерьез задумываться об «адекватности» ее поступка и соразмерности его выпавшим на долю журналистки испытаниям.

«Ответьте себе на вопрос: а каким именно испытаниям может быть адекватен акт самосожжения? Ответ прост: никаким. Люди проходят через чудовищные страдания и пытки, но выживают и иногда даже проносят через это свой разум почти нетронутым, - пишет Долин. - Вместе с тем, история знает множество случаев, когда люди кончали с собой из-за того, что мы сегодня назвали бы пустяком. Как правило, речь шла о людях, чье достоинство ущемлено. Для них отнять у себя жизнь - это восстановить честь. Никого из них мы не считали и не считаем сумасшедшими».

«Ирина Славина - очень сильная женщина, и я не думаю, что это была попытка уйти, это был, прежде всего, политический жест, попытка обратить внимание на проблемы, о которых она говорила», - сказал в беседе с Deutsche Welle заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» в Нижнем Новгороде Алексей Садомовский. По его словам, в последнее время давление на оппозицию в Нижнем серьезно усилилось, особенно на фоне местных выборов.

«Она не жаловалась, не говорила, что ей тяжело, но мы все, видимо, все же недооценили масштаб этого давления, были недостаточно внимательны», - сказал изданию председатель нижегородского отделения правозащитной организации «Международный мемориал» Аркадий Галкер.

Близкие и коллеги Ирины Славиной опубликовали о ней статью в «Википедии». Там рассказывается об основных вехах ее карьеры, об ее общественной и личной жизни.

Следственный комитет заявил о начале расследования гибели Славиной, в ведомстве пообещали провести «посмертную психолого-психиатрическую экспертизу».

При этом сообщения СМИ о том, что последней каплей могли стать обыски, которые прошли в квартире Славиной накануне ее гибели, в СКР назвали «не имеющими под собой никаких оснований».

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», - заявили в управлении СКР по Нижегородской области.

Речь идет о деле, возбужденном в отношении нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича. Накануне самоубийства Славина опубликовала в «Фейсбуке» список фамилий людей, на основании объяснений которых возбудили это дело.

Ирина Славина совершила самоубийство у здания МВД в Нижнем Новгороде днем в пятницу 2 октября. Незадолго до смерти она опубликовала в «Фейсбуке» короткий пост о том, что в своей смерти «просит винить Российскую Федерацию».

Накануне трагедии дома у Славиной прошли обыски. По словам журналистки, силовики искали материалы, связанные с «Открытой Россией». Она писала, что ей не разрешили позвонить адвокату.

Ирине Славиной (по паспорту Мурахтаевой) было 47 лет. До журналистской работы она несколько лет работала учителем русского языка и литературы, пишет нижегородское издание Nn.ru.