Картина дня: пострадавшие от семейного насилия дети, трагическое ДТП и жалоба жительницы дома призрения

В Эстонии выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 630 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых десять дали положительный результат. Читать далее...

Нынешние показатели заражения коронавирусом нельзя сравнивать с весенними. Грозят ли нам строгие ограничения?

Если посмотреть на данные с весны по осень, уровень заражения за последние 14 дней на 100 000 человек приближается к весеннему пику, но еще немного не дотягивает. Но, если сравнить долю положительных тестов, до пика еще далеко. Читать далее...

Попов не исключает, что в русскоязычной общине COVID-19 распространяется сильнее

Глава медицинского штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов сказал сегодня в передаче Terevisioon, что в условиях роста числа зараженных коронавирусом жители Эстонии должны привыкнуть к защитной маске как к профилактической мере. По его словам, COVID-19 может сильно распространиться в русскоязычной общине именно из-за противоречивой информации. Читать далее...

Жуткая еда, пропавшие вещи и запрет на общение: руководство дома призрения не согласно с жалобой клиентки

60-летняя женщина, которая, по ее словам, является единственной русскоязычной клиенткой центра по уходу за пожилыми людьми в Коэру, винит руководство учреждения опеки в том, что ее жизнь там стала невыносимой. Читать далее...

Пострадавшие от семейного насилия дети не получают помощь своевременно

Детям, пострадавшим от семейного насилия, сейчас помогают только психологи женских опорных центров, которых поддерживают благотворители, поскольку государство до сих пор не смогло ни придумать работающую систему помощи несовершеннолетним, ни выделить на это деньги. От безысходности один фонд планирует прекратить помогать детям со следующего года, чтобы заставить государство обратить внимание на эту проблему и начать хоть что-то делать. Читать далее...

Тяжелое ДТП возле остановки «Локса»: погиб человек

Сегодня, 5 октября, в Тамсалу вблизи автобусной остановки «Локса» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Майлис Репс обратилась к учителям: благодаря вам образование в Эстонии - одно из лучших в мире

Министр образования и науки Майлис Репс пожелала всем учителям замечательного и запоминающегося Дня учителя и выразила им благодарность за их труд: "Сердечно благодарю вас за то, что этой необычной весной вы так отлично справились. Наши учителя - умные, творческие и быстро адаптирующиеся профессионалы, которые умеют найти подходящие решения даже в самых неожиданных ситуациях". Читать далее...

Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее"

Спор о том, должна ли сланцевая промышленность остаться, зашел в тупик – правительство считает, что она должна развиваться, как это было до сих пор, без особых изменений, в то время как противники считают, что вся отрасль должна быть закрыта. Как обычно, ни один из них не прав, пишет член правления партии Eesti 200 от Ида-Вирумаа Светлана Скребнева. Читать далее...

Рассекречен разговор Путина и Клинтона, в которой они обсуждают гибель «Курска»

«Медуза» обнаружила стенограмму переговоров Клинтона и Путина, в которой они обсуждают гибель «Курска». Клинтон выражает соболезнования, Путин говорит о своем рейтинге. Читать далее...