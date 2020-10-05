Кризис, вызванный коронавирусом, был слишком мягок, чтобы на нем чему-то научиться?

Некоторые из вышеупомянутых функциональных пробелов и проблем требовали для своей ликвидации денежных средств, но и были и такие, которые носили организационный характер и требовали решения и скоординированного управления, которые так и не появились.

Закон о чрезвычайном положении предусматривает, что планы по урегулированию чрезвычайного положения должны были быть готовы к 1 июля 2019 года, но этот срок не был соблюден. Департамент здоровья начал разрабатывать план только в 2019 году, и к началу кризиса имелась только неутвержденная рабочая версия плана действий. Поэтому, например, не было проработанного плана применения кризисной коммуникации в чрезвычайной ситуации и ресурсного плана по реализации действий.

Теперь о запасах, реальный страх перед исчерпанием которых местами приобретал кинематографическую драматичность. Об отсутствии медицинских запасов, необходимых для урегулирования кризиса, говорилось годами. Еще в 2017 году экспертная группа Государственной канцелярии внесла предложение, чтобы поставщики медицинских услуг сами управляли запасами, достаточными на 72 часа, а государство должно было иметь медицинские запасы как минимум на два месяца. Закон о чрезвычайном положении, вступивший в силу в 2017 году, предусматривает формирование государственных запасов, которые являются ресурсом для урегулирования чрезвычайных ситуаций, находящимся в государственной собственности или обеспеченным договорами.

Согласно закону, Правительство Республики должно было утвердить распоряжение о формировании оперативных запасов к 1 июля 2018 года. Данные запасы касаются не только случаев оказания медико-санитарной помощи, но необходимы и для урегулирования различных кризисов. Такое распоряжение не было утверждено в срок, установленный законом.

Правительство не может издать такое распоряжение, прежде чем министры представят для этого предложения в подведомственной им сфере. К сожалению, министр социальных дел до сих пор не подытожил потребностей подведомственной ему сферы в целом и не представил своего предложения правительству. Министерство внутренних дел 16 июня 2018 года должно было напомнить министру социальных дел об этой задаче, ознакомившись перед этим с функциональным пробелом, приведенным в анализе рисков, составленном Департаментом здоровья, и заключавшимся в том, что медицинские запасы практически отсутствуют. Однако пользы от этого напоминания не было.

Распоряжения Правительства Республики, касающегося государственных оперативных запасов, нет даже спустя два года после срока, установленного по закону. В то же время Правительство Республики в последние месяцы интенсивно занимается темой запасов, а также разрабатываются принципы деятельности и схемы применения центра запасов. Есть надежда на хорошее системное решение.

Можно понять, что министерства или руководители учреждений менее, чем обычно, мотивированы вкладывать деньги и рабочее время своих сотрудников во что-то, чего, возможно, никогда не случится – особенно, если их и так уже не хватает для решения повседневных проблем. Поскольку готовность к кризисам – иными словами, вопросы широкоформатной государственной обороны – не являются для министерств приоритетными и, как правило, не относятся к политическим решениям первостепенной важности, большинство из них остается без финансирования.

Что же делать? Одним из решений было бы то, что широкоформатная государственная оборона была бы представлена на бюджетных прениях единым пакетом, и каждый год по ней принимались бы конкретные политические решения. При подготовке к военным кризисам мы как государство смогли это сделать, однако неразумно разделять гражданские и военные кризисы, тем более что при неблагоприятном стечении обстоятельств один может переходить в другой.