PÖFF объявил первые фильмы этого года

«Нам особенно запомнится этот год со всеми сложностями, которые он принес. Они не могли не сказаться и на поступлении заявок на участие фильмов в фестивале: во время карантина был месяц, когда заявки вовсе перестали приходить. Тем большим было удивление, когда с середины лета один за другим начали приходить сильные авторские фильмы! В этом году у нас сложилась очень выдающаяся программа, поскольку мы получили много отличных фильмов! Было очень обидно отказывать некоторым замечательным работам, которые мы уже просто не могли вместить в программу», - прокомментировала директор фестиваля Тийна Локк.

На главный приз фестиваля претендует фильм «Заключительный отчет» – новая работа именитого венгерского режиссера Иштвана Сабо, чья драма «Мефисто» была удостоена «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке в 1981 году. Семь лет назад его заслуги в кинематографе были также отмечены премией PÖFF «За дело всей жизни». Европейская киноакадемия включила «Заключительный отчет» в предварительный отбор лучших игровых фильмов 2020 года. Зрители PÖFF станут первыми, кто увидит новый фильм за пределами Венгрии.

Также на фестивале состоится международная премьера фильма известного российского режиссера Анны Меликян «Трое». В России эта мелодрама была впервые показана на «Кинотавре» в сентябре этого года, где картину отметили призом за операторскую работу. Это история про телеведущего (Константин Хабенский), его супругу (Виктория Исакова) и поэтессу (Юлия Пересильд). Это любовная история, в которой герой мечется между Москвой и Санкт-Петербургом и двумя женщинами. Рейтинг ожидания этого фильма, согласно интернет-сервису «КиноПоиск», составляет высокие 99%.

Второй русскоязычной картиной стала драма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе. Сюжет фильма разворачивается вокруг танго-клуба, на паркете которого встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел целых 25 лет. Фильм получился по-настоящему интернациональным: в главных ролях играют польская актриса из оскароносного фильма «Ида» Павла Павликовского Агата Кулешова, один из самых известных польских драматических артистов Анджей Хыра и прима израильского театра Евгения Додина. Одну из ролей сыграл и эстонский актер Таави Ээльмаа.

В криминальной драме казахского режиссера Адильхана Ержанова «Улболсын» главная героиня бросает вызов патриархальному укладу аула и старается спасти младшую сестру из рук местного знахаря, который украл ее с целью женить на себе. Ержанов – один из ведущих режиссеров Казахстана, его работы были показаны на фестивалях в Каннах, Венеции и Торонто.

Известная эстонской публике Лайла Пакалныня привезет на PÖFF свою совершенно новую работу «В зеркальном отражении». Фильм латвийского режиссера представляет собой остроумное толкование бессмертной истории Белоснежки.