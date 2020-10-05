Фото ⟩ Из лачуг бездомных на Палдиском шоссе вывезли около 20 тонн мусора

По заказу управы Хааберсти с участка леса по адресу Палдиское шоссе, 148а, в котором проживали четыре бездомных гражданина, было убрано около 20 тонн строительного и бытового мусора. Проживающие там граждане были направлены отделом социального обеспечения в социальное жилье.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, укромный участок лесопарка бездомные использовали в качестве места проживания уже долгое время. «Расположенный на окраине Палдиского шоссе бункер, а также временная постройка и связанный с бурной жизнедеятельностью проживающих там бездомных мусор, беспокоили проживающих в домах по соседству жителей», - сказал Ханимяги.
«Работники отдела социального обеспечения занимались проживающими там четырьмя гражданами постоянно, но у любителей проживать на природе вначале не было мотивации и желания принять помощь, поскольку для этого было необходимо изменить привычный образ жизни», - сказал старейшина и добавил, что, к счастью, продолжительная работа по убеждению граждан дала результаты и они приняли решение переехать в социальный дом.
«Сразу же приступили к уборке территории в лесопарке на окраине Палдиского шоссе и ликвидировали незаконное жилище и связанный с этим мусор. Всего привели в порядок территорию размером 600 квадратных метров и вывезли оттуда порядка 20 тонн строительного и бытового мусора», - сказал Ханимяги.
«Хоть избавиться от старых привычек и сложно, искренне надеюсь, что проживавшие там граждане воспользуются возможностью и останутся жить в предложенных им помещениях, где безусловно более безопасно, а убранная нами территории не будет вновь захвачена и замусорена», - подытожил старейшина.