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Пользователи "Твиттера" указывают, что в машине президент США мог подвергнуть опасности находившихся с ним охранников.

Решение президента США Дональда Трампа помахать своим поклонникам из автомобиля во время лечения от коронавируса вызвало массу удивления в "Твиттере".

В воскресенье Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы медленно проехать по улице в чёрном бронированном автомобиле с поднятыми стеклами. На улице собралась толпа его сторонников.

Белый дом заверил, что были предприняты все необходимые меры предосторожности. Однако это убедило не всех.

Одним из первых откликнулся доктор Джеймс Филлипс, который работает в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где лечат Трампа.

"Каждый находившийся в машине во время этой совершенно ненужной президентской "поездки" должен быть помещен в карантин на 14 дней. Эти люди могут заболеть. Они могут умереть. Ради политического театра Трамп приказал им рискнуть своими жизнями. Это безумие", - написал в "Твиттере" доктор Джеймс Филлипс.

В ответ на заверения Белого дома о мерах предосторожности многие предположили, что автомобиль Трампа, скорее всего, герметичен на случай химатаки, а все присутствующие в нем, судя по кадрам, дышат одним воздухом в обычных масках, а не респираторах.

"Трамп прокатился на герметичной машине без настоящей защитной маски, подвергнув опасности сотрудников спецслужб, только чтобы помахать своим сторонникам. Джо, пора возвращаться с предвыборной рекламой", - написала юморист Дана Голдберг.

"В той машине около больницы, наверное, был двойник Трампа? Под маской плохо видно! А если нет, то водитель и охрана задержали дыхание на всю поездку?" - задалась вопросом известная австралийская радиоведущая Маргарет Тросби.

Не как простые смертные

Пользователи соцсети стали сравнивать поступок Трампа с личным опытом столкновения с коронавирусом.

"Мой отец скончался от Covid-19, он был в больнице один, - поделился американский актер Кертис Армстронг, которому по строгим правилам сдерживания вируса не разрешили посетить больницу. - Мне пришлось с ним попрощаться по телефону. Трамп же решил устроить развлекательную поездку, ради своей неутолимой жажды внимания, подвергнув при этом опасности жизни сотрудников спецслужб, находившихся с ним в машине".

Большинство ответов на широко разошедшийся по сети твит известного в США актера были сочувственными и критикующими Трампа, но кто-то отметил, в оправдание президента США, что тот все-таки был в маске. "Вы что, хотите сказать, что маски не помогают?" - спросила Армстронга пользователь Адриана Коэн.

Другие пользователи соцсети в своих постах недоумевают, как президент США может не знать основных принципов предотвращения распространения вируса, о которых минздравы большинства стран твердят более погугода.

"Спустя семь месяцев после начала пандемии, убившей 200 тыс. американцев, Трамп говорит, что теперь "понимает" Covid, после того, как сам заразился им. А потом тут же залезает в машину как минимум с двумя другими людьми и едет махать сторонникам", - пишет корреспондент Си-эн-эн Кевин Липтак.

"Я не шучу, мой сын увидел кадры по ТВ, без звука. Он только знал, что это Трамп в машине, прямо сейчас, и спросил: "Подождите, разве водитель теперь не заразится тоже?" Даже семилетка понимает, насколько это глупо", - отметил вашингтонский политолог Патрик Диллон.

Некоторые пользователи "Твиттера" высказались с осуждением прессы, привлекшей внимание к поездке Трампа.

"СМИ, наверное, больше нечего делать. Давайте порадуемся, что президент справляется с вирусом. Он знает, что работа не ждет. Жалкие СМИ", - так звучит сообщение Майкла из Великобритании.

Мелания не поехала

Интересно, что Мелания Трамп - безотносительно к поездке Трампа - посчитала неприемлемым с диагнозом Covid-19 садиться в машину и ехать в больницу к мужу. Корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер ретвитит слова представителя Белого дома, объяснившего, почему Мелания Трамп не навещает больного.