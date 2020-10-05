Ношу маску, если она подходит под стиль одежды, или Как подростки относятся к средствам индивидуальной защиты

В анонимном опросе участвовали молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет. В ходе опроса выяснилось, что в период чрезвычайного положения 21% опрашиваемых носили маски в общественном транспорте. В магазинах маски надевали 36% опрошенных, при встрече с друзьями - всего 6%. В приоритете для молодых людей была защита себя и окружающих от вируса, а также желание сократить количество заболевших.

«Я носила маску, потому что знала, что человек может болеть коронавирусом и без симптомов, он может быть переносчиком болезни», - отметила одна из участниц.

«Носила потому, что в семье есть люди, которые относятся к группе риска, и не хотела принести болезнь домой», - рассказала вторая участница.

Некоторые признались, что носили маску скорее потому, что об этом просили родители, или же в некоторые места без масок попросту не пускали. 44% не носили маску в общественном транспорте, 53% - при в магазинах. Кроме того, маской не пользовалось при встрече с друзьями целых 60% опрашиваемых. 83% молодых людей отметили, что носить маску в целом они не стесняются и причины, по которым подростки маски не носили во время чрезвычайного положения, были другие.

Одна из них - неверие в их защитные свойства. «Я не носила маску потому, что я считаю, что в этом нет смысла, если ты не болеешь, тем более рабочее время маски всего 20 минут», - объяснила одна из опрашиваемых. Для некоторых причиной было отсутствие масок дома или проблематичность их покупки. Некоторые же попросту не ходили в многолюдные места, соблюдали дистанцию или же вообще не выходили из дома.

В связи с резким увеличением числа зараженных 28% молодых людей снова собираются носить или уже носят маски в многолюдных местах, общественном транспорте и школе или при появлении симптомов заболевания. Еще 26% ответили, что маски они носить не собираются, 11% заявили, что пока их не носят, но если это будет обязательно, то, конечно, будут.