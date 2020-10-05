Романтика и брачные игры. 8 причин посетить зоопарк именно осенью

Бытует мнение, что зоопарк следует посещать непременно летом. Но сотрудники Таллиннского зоопарка не могут согласиться с этим утверждением: любое время года прекрасно по-своему, и осенью там тоже много чего интересного и познавательного. Просто умейте заметить!
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РОЗЫГРЫШ двух комплектов семейных билетов в Таллиннский зоопарк! Подпишитесь на Rus.Postimees и Таллиннский зоопарк, и в...Posted by Rus.Postimees on Monday, October 5, 2020
«Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало…» Осень – самое романтичное из времен года. Не даром множество классиков русской литературы, вдохновляясь этой порой, посвящали ей одни из лучших своих произведений. А ведь зоопарк – это не только животные и птицы. Это еще и природа, тишина, спокойное место для прогулок, размышлений, долгих разговоров… Один уникальный для Эстонии Вескиметс, находящийся на территории зоопарка, чего стоит! Понаблюдайте за сменой времен года, за течением жизни: деревья уже окроплены позолотой, наливаются плоды, и даже в серости есть множество оттенков, советует Таллиннский зоопарк.
Осенью птицы улетают, как известно, на юга. Но перед этим – сбиваются в косяки, галдят и гогочут, «наводят марафет». На Птичьих прудах зоопарка порой совершают промежуточную посадку перелетные птицы – цапли, лебеди и пр.
Парнокопытные, которые в зависимости от времени года перемещаются в поисках еды, и в зоопарке по осени проявляют недюженную активность. Бизонам, например, по душе промозглая погода, они даже могут начать метаться всем стадом – и это довольно мощное зрелище. Верблюды же в это время растят длиную, густую и теплую зимнюю шерсть. То же делают и хищники – леопарды, рыси, манул.
Активничают и млекопитающие: осень – время, когда расходится выводок; также надо делать запасы на зиму. И если эти запасы делаются в виде подкожного жира, то животные – медведи, еноты — выглядят забавно: пухленькие, шерсть блестит.
Также по осени у козлов и горных баранов – брачный сезон. Поэтому обязательно следует заглянуть в «Альпинарий»: посмотреть как самцы обольщают самок.
Да, очевидно: осенью в зоопарке, по сравнению с летом, посетителей меньше. Но в этом есть и свои плюсы. Вы можете спокойно и подолгу наблюдать за животными и птицами возле их загонов и клеток – и вас никто не отвлечет. Эта возможность особенно хороша для интровертов.
Территория зоопарка – довольно большая: 89 гектаров, а посетителей в осенний период не так уж и много. Соответственно, нет большого скопления народа, и правило 2+2 два соблюдать куда легче, чем в небольших и закрытых увеселительных заведениях. К тому же, по всему зоопарку имеются средства дезинфекции и висят напоминания о соблюдении правил безопасности.
Если вы привыкли посещать зоопарк в летний период, то сейчас – прекрасная возможность увидеть его с другой стороны, открыв для себя новые его стороны, понаблюдав за осенним поведением животных и птиц, получить новый нестандартный опыт, новые впечатления и пищу для размышлений. Сделайте что-то иначе, по-другому, «не как все». Только одевайтесь по погоде! А если вдруг дождь – дождевики можно приобрести в магазине сувениров на Западных воротах. Также в зоопарке есть множество навесов и кафе, где можно укрыться от непогоды.
Кстати, с 1 октября в зоопарке начинается т.н. зимний сезон. Помимо прочего, это означает, что цены на билеты – значительно ниже, чем в летний. Некоторые виды билетов – аж в два раза. Также существуют и месячные абонементы, которые в зимний период – аж в два раза дешевле.
Зоопарк – это не просто место, где «ходишь и смотришь на животных». В нем постоянно проходят разные любопытные мероприятия. Например, что будет этой осенью:
24.10 День снежного барса
Ежегодно в октябре по всему миру отмечается День снежного барса. Этот вид столкнулся лицом к лицу с контрабандой, уменьшением кормовой базы, а также с проблемами минирования полей на территории военных действий. В День снежного барса мы поговорим о положении в природе этого Короля высокогорья, а также познакомимся с представителями этого вида, проживающими в зоопарке. Ждем всех!
31.10 Праздник тыквы
Завершите осенний сезон большой тыквенной вечеринкой! Животным придется немного подумать, как достать еду из тыкв. Гостям предложат тыквенный суп и мероприятия для всей семьи. В этот день Таллиннский зоопарк приглашает всех на прогулку: посмотрим, как наши животные с благодарностью принимают ваши дары. Праздник тыквы для животных — это радость, потеха и богатый стол, для гостей — возможность понаблюдать за пищевый поведением зверей и послушать рассказы сотрудников зоопарка.
07.11 День совы
В ноябре ждем всех любопытных в зоопарк – на День совы! Поговорим о таинственной ночной жизни этих животных, ставших символом мудрости и знаний. Разузнаем, как же совы ловят добычу, почему они так хорошо слышат и так тихо летают, а также обсудим: что делает из самца – хорошего отца. Чтобы и сами совы не сидели «сложа крылья», персонал, ухаживающий за ними, предложит им вкусное угощение.
При Центре экологического образования зоопарка работает множество кружков любителей природы: экология, зоология, орнитология, фотогружок и многое другое.