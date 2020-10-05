Романтика и брачные игры. 8 причин посетить зоопарк именно осенью

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РОЗЫГРЫШ двух комплектов семейных билетов в Таллиннский зоопарк! Подпишитесь на Rus.Postimees и Таллиннский зоопарк, и в... Posted by Rus.Postimees on Monday, October 5, 2020

«Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало…» Осень – самое романтичное из времен года. Не даром множество классиков русской литературы, вдохновляясь этой порой, посвящали ей одни из лучших своих произведений. А ведь зоопарк – это не только животные и птицы. Это еще и природа, тишина, спокойное место для прогулок, размышлений, долгих разговоров… Один уникальный для Эстонии Вескиметс, находящийся на территории зоопарка, чего стоит! Понаблюдайте за сменой времен года, за течением жизни: деревья уже окроплены позолотой, наливаются плоды, и даже в серости есть множество оттенков, советует Таллиннский зоопарк.

Осенью птицы улетают, как известно, на юга. Но перед этим – сбиваются в косяки, галдят и гогочут, «наводят марафет». На Птичьих прудах зоопарка порой совершают промежуточную посадку перелетные птицы – цапли, лебеди и пр.

Парнокопытные, которые в зависимости от времени года перемещаются в поисках еды, и в зоопарке по осени проявляют недюженную активность. Бизонам, например, по душе промозглая погода, они даже могут начать метаться всем стадом – и это довольно мощное зрелище. Верблюды же в это время растят длиную, густую и теплую зимнюю шерсть. То же делают и хищники – леопарды, рыси, манул.

Активничают и млекопитающие: осень – время, когда расходится выводок; также надо делать запасы на зиму. И если эти запасы делаются в виде подкожного жира, то животные – медведи, еноты — выглядят забавно: пухленькие, шерсть блестит.

Также по осени у козлов и горных баранов – брачный сезон. Поэтому обязательно следует заглянуть в «Альпинарий»: посмотреть как самцы обольщают самок.

Да, очевидно: осенью в зоопарке, по сравнению с летом, посетителей меньше. Но в этом есть и свои плюсы. Вы можете спокойно и подолгу наблюдать за животными и птицами возле их загонов и клеток – и вас никто не отвлечет. Эта возможность особенно хороша для интровертов.

Территория зоопарка – довольно большая: 89 гектаров, а посетителей в осенний период не так уж и много. Соответственно, нет большого скопления народа, и правило 2+2 два соблюдать куда легче, чем в небольших и закрытых увеселительных заведениях. К тому же, по всему зоопарку имеются средства дезинфекции и висят напоминания о соблюдении правил безопасности.