Обзор: как южнокорейская культура влияет на молодежь Эстонии

Участницы группы Afactive. ФОТО: личный архив.

Девушки были знакомы между собой еще до создания группы. Они посетили один фестиваль и по дороге туда у них родилась идея создания своего танцевального коллектива. В скором времени они забронировали зал и начали совершенствоваться, собираться и репетировать для участия в различных конкурсах, стремясь к первым местам. Девушки принимают участие во всех конкурсах, которые связаны с их темой, то есть с корейской и японской культурой. «Как правило, это аниме и к-поп фестивали. Они схожи, и у них общие мероприятия», - объяснила Анна-Мария.

«Мы выступали на фестивале Wintercon в Риге и на закрытии первого семестра в Таллиннском университете, а сейчас готовимся в JAFF, который проходит в Таллинне, и к Unicon, который проходит в Риге. Еще есть KBF, но их постоянно переносят из-за коронавируса», - рассказала Вика. Девочки получают поддержку от своих семей. Вика также рассказала, что ее мать помогает ей с нарядами в корейском стиле для выступлений и в создании видео.

Одна из участниц, Анна-Мария, учится в Тарту и, по ее словам, в связи с этим появились некоторые трудности. «Пока я столкнулась только с тем, что может быть в какие-то моменты хотелось бы провести дополнительную тренировку или прийти в зал пораньше, но я приезжаю в конкретное время. Только по субботам. Это немножечко тормозит процесс подготовки» - объяснила она. Также Анна-Мария сказала, что относится к группе, как ко второй семье. Она чувствует большую ответственность за каждого участника.

В Эстонии время от времени проводятся различные тематические фестивали, к-поп вечеринки и концерты, которые дают такие корейские группы, как Violet Tree. На фестивалях у фанатов появляется возможность приобрести мерчи – продукцию с символикой музыкальных коллективов или отдельных исполнителей, а к тому же попробовать какие-то закуски и сладости, привезенные с Востока.

Однако самой большой мечтой каждого человека, которые причисляют себя к этой субкультуре, является сама Южная Корея, где можно побывать на концертах известных исполнителей и попробовать национальную кухню. К сожалению, из-за пандемии коронавируса девушкам пришлось перенести совместную поездку на следующий год.

Иными словами, южнокорейская культура является инструментом самовыражения и источником вдохновения для эстонской молодежи. Здорово то, что существует такой тренд, ведь он доносит до нынешнего поколения только самое хорошее, помогая найти себя. Как сказали участницы танцевальной группы: «Пускай зажгутся звезды – Айфэктив».