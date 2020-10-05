Пн, 5.10.2020
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Светлана Скребнева
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  • Обзор: как южнокорейская культура влияет на молодежь Эстонии

Обзор: как южнокорейская культура влияет на молодежь Эстонии

Участницы группы Afactive.

ФОТО: личный архив.

Одно из самых популярных течений среди местной молодежи в Эстонии – южнокорейская культура. Фанаты этой субкультуры не только слушают корейскую попсу, смотрят корейские сериалы под названием «дорамы», но и создают собственные тематические проекты.

Корейская культура внедрилась в нашу жизнь настолько, что мы сами этого не замечаем. Южная Корея диктует предпочтения всему миру. Примером служит стиль в одежде, музыкальные жанры и стандарты красоты. У девушек и парней в приоритете элегантность, естественность и простота. Девушки, как правило, одеваются женственно. В их гардеробе много платьев и юбок. Свои образы они дополняют аксессуарами и туфельками на маленьком каблуке. Парни, в свою очередь, подчеркивают мужественность. Жители Южной Кореи уделяют особое внимание внешности, поэтому у них очень развита сфера красоты. В Таллинне полным-полно магазинов, где можно приобрести качественную корейскую косметику.

Далеко не секрет, что в Южной Корее очень распространены пластические операции. Женщины в Азии выглядят как фарфоровые куклы, они практически не имеют никаких изъянов, поскольку легли на операционный стол под нож. Белая кожа, большие глаза голубого цвета и двойное веко - все это погоня за европейскими стандартами красоты. Так как у европейских фанатов имеется все, чему следует корейская молодежь, они не стремятся к кардинальным изменениям во внешности. Это могут быть контактные линзы, которые меняют цвет глаз, а также какие-то приемы в макияже.

Основой современной южнокорейской культуры принято считать корейскую музыку, которую называют «к-поп». К-поп сочетает в себе очень много разных музыкальных жанров, но, в первую очередь, это поп-музыка, а также танцевальная музыка, электроника, хип-хоп, современный ритм-н-блюз и даже рок. Фанаты называют себя к-поперами. Чтобы стать настоящим к-попером, человек должен смотреть корейские сериалы и слушать корейскую музыку. Он должен иметь своего биаса - это парень или девушка, который(ая) нравится корейскому поклоннику больше всего в какой-то конкретной к-поп группе, а также состоять в фандоме. Фандом – это группа, состоящая из фанатов определенной к-поп группы. К примеру, самой популярной южнокорейской группой принято считать BTS, а их фандом называют A.R.M.Y.

Южнокорейская музыка и сериалы доносят до своих поклонников только хорошее. Тексты песен и сюжеты затрагивают проблемы молодежи, мотивируя их и помогая решить их. Сериалы и видеоклипы затрагивают проблемы школьной травли, конфликтов на работе, домашнего насилия и конкуренции. Корейские авторы рассказывают, что такое настоящая любовь и дружба, и какие жизненные ценности важнее всего.

Заядлые фанатки корейской музыки, прекрасные местные девушки и участницы танцевальной группы Afactive снимают каверы на танцы любимых идолов, размещая результат на своей страничке в Инстаграме. Всего участниц семь: Карин Юданова, Анастасия Йыэсаар, Анастасия Лебедева, Элина Варивода, Валерия Юданова и еще две, которые поделились с нами историей создания танцевального коллектива, а именно Анна-Мария Варивода и Виктория Данилова. Обе девушки увлекаются современной южнокорейской культурой с 2015 года. Параллельно своим увлечениям Вика всегда занималась танцами, позже она стала разучивать танцы своих любимых корейских исполнителей, которые танцуют во всех своих музыкальных клипах.

Участницы группы Afactive.

ФОТО: личный архив.

Девушки были знакомы между собой еще до создания группы. Они посетили один фестиваль и по дороге туда у них родилась идея создания своего танцевального коллектива. В скором времени они забронировали зал и начали совершенствоваться, собираться и репетировать для участия в различных конкурсах, стремясь к первым местам. Девушки принимают участие во всех конкурсах, которые связаны с их темой, то есть с корейской и японской культурой. «Как правило, это аниме и к-поп фестивали. Они схожи, и у них общие мероприятия», - объяснила Анна-Мария.

«Мы выступали на фестивале Wintercon в Риге и на закрытии первого семестра в Таллиннском университете, а сейчас готовимся в JAFF, который проходит в Таллинне, и к Unicon, который проходит в Риге. Еще есть KBF, но их постоянно переносят из-за коронавируса», - рассказала Вика. Девочки получают поддержку от своих семей. Вика также рассказала, что ее мать помогает ей с нарядами в корейском стиле для выступлений и в создании видео.

Одна из участниц, Анна-Мария, учится в Тарту и, по ее словам, в связи с этим появились некоторые трудности. «Пока я столкнулась только с тем, что может быть в какие-то моменты хотелось бы провести дополнительную тренировку или прийти в зал пораньше, но я приезжаю в конкретное время. Только по субботам. Это немножечко тормозит процесс подготовки» - объяснила она. Также Анна-Мария сказала, что относится к группе, как ко второй семье. Она чувствует большую ответственность за каждого участника.

В Эстонии время от времени проводятся различные тематические фестивали, к-поп вечеринки и концерты, которые дают такие корейские группы, как Violet Tree. На фестивалях у фанатов появляется возможность приобрести мерчи – продукцию с символикой музыкальных коллективов или отдельных исполнителей, а к тому же попробовать какие-то закуски и сладости, привезенные с Востока.

Однако самой большой мечтой каждого человека, которые причисляют себя к этой субкультуре, является сама Южная Корея, где можно побывать на концертах известных исполнителей и попробовать национальную кухню. К сожалению, из-за пандемии коронавируса девушкам пришлось перенести совместную поездку на следующий год.

Иными словами, южнокорейская культура является инструментом самовыражения и источником вдохновения для эстонской молодежи. Здорово то, что существует такой тренд, ведь он доносит до нынешнего поколения только самое хорошее, помогая найти себя. Как сказали участницы танцевальной группы: «Пускай зажгутся звезды – Айфэктив».

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