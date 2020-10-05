Обзор: как южнокорейская культура влияет на молодежь Эстонии

Одно из самых популярных течений среди местной молодежи в Эстонии – южнокорейская культура. Фанаты этой субкультуры не только слушают корейскую попсу, смотрят корейские сериалы под названием «дорамы», но и создают собственные тематические проекты.
Корейская культура внедрилась в нашу жизнь настолько, что мы сами этого не замечаем. Южная Корея диктует предпочтения всему миру. Примером служит стиль в одежде, музыкальные жанры и стандарты красоты. У девушек и парней в приоритете элегантность, естественность и простота. Девушки, как правило, одеваются женственно. В их гардеробе много платьев и юбок. Свои образы они дополняют аксессуарами и туфельками на маленьком каблуке. Парни, в свою очередь, подчеркивают мужественность. Жители Южной Кореи уделяют особое внимание внешности, поэтому у них очень развита сфера красоты. В Таллинне полным-полно магазинов, где можно приобрести качественную корейскую косметику.
Далеко не секрет, что в Южной Корее очень распространены пластические операции. Женщины в Азии выглядят как фарфоровые куклы, они практически не имеют никаких изъянов, поскольку легли на операционный стол под нож. Белая кожа, большие глаза голубого цвета и двойное веко - все это погоня за европейскими стандартами красоты. Так как у европейских фанатов имеется все, чему следует корейская молодежь, они не стремятся к кардинальным изменениям во внешности. Это могут быть контактные линзы, которые меняют цвет глаз, а также какие-то приемы в макияже.
Основой современной южнокорейской культуры принято считать корейскую музыку, которую называют «к-поп». К-поп сочетает в себе очень много разных музыкальных жанров, но, в первую очередь, это поп-музыка, а также танцевальная музыка, электроника, хип-хоп, современный ритм-н-блюз и даже рок. Фанаты называют себя к-поперами. Чтобы стать настоящим к-попером, человек должен смотреть корейские сериалы и слушать корейскую музыку. Он должен иметь своего биаса - это парень или девушка, который(ая) нравится корейскому поклоннику больше всего в какой-то конкретной к-поп группе, а также состоять в фандоме. Фандом – это группа, состоящая из фанатов определенной к-поп группы. К примеру, самой популярной южнокорейской группой принято считать BTS, а их фандом называют A.R.M.Y.
Южнокорейская музыка и сериалы доносят до своих поклонников только хорошее. Тексты песен и сюжеты затрагивают проблемы молодежи, мотивируя их и помогая решить их. Сериалы и видеоклипы затрагивают проблемы школьной травли, конфликтов на работе, домашнего насилия и конкуренции. Корейские авторы рассказывают, что такое настоящая любовь и дружба, и какие жизненные ценности важнее всего.
Заядлые фанатки корейской музыки, прекрасные местные девушки и участницы танцевальной группы Afactive снимают каверы на танцы любимых идолов, размещая результат на своей страничке в Инстаграме. Всего участниц семь: Карин Юданова, Анастасия Йыэсаар, Анастасия Лебедева, Элина Варивода, Валерия Юданова и еще две, которые поделились с нами историей создания танцевального коллектива, а именно Анна-Мария Варивода и Виктория Данилова. Обе девушки увлекаются современной южнокорейской культурой с 2015 года. Параллельно своим увлечениям Вика всегда занималась танцами, позже она стала разучивать танцы своих любимых корейских исполнителей, которые танцуют во всех своих музыкальных клипах.
Девушки были знакомы между собой еще до создания группы. Они посетили один фестиваль и по дороге туда у них родилась идея создания своего танцевального коллектива. В скором времени они забронировали зал и начали совершенствоваться, собираться и репетировать для участия в различных конкурсах, стремясь к первым местам. Девушки принимают участие во всех конкурсах, которые связаны с их темой, то есть с корейской и японской культурой. «Как правило, это аниме и к-поп фестивали. Они схожи, и у них общие мероприятия», - объяснила Анна-Мария.
«Мы выступали на фестивале Wintercon в Риге и на закрытии первого семестра в Таллиннском университете, а сейчас готовимся в JAFF, который проходит в Таллинне, и к Unicon, который проходит в Риге. Еще есть KBF, но их постоянно переносят из-за коронавируса», - рассказала Вика. Девочки получают поддержку от своих семей. Вика также рассказала, что ее мать помогает ей с нарядами в корейском стиле для выступлений и в создании видео.
Одна из участниц, Анна-Мария, учится в Тарту и, по ее словам, в связи с этим появились некоторые трудности. «Пока я столкнулась только с тем, что может быть в какие-то моменты хотелось бы провести дополнительную тренировку или прийти в зал пораньше, но я приезжаю в конкретное время. Только по субботам. Это немножечко тормозит процесс подготовки» - объяснила она. Также Анна-Мария сказала, что относится к группе, как ко второй семье. Она чувствует большую ответственность за каждого участника.
В Эстонии время от времени проводятся различные тематические фестивали, к-поп вечеринки и концерты, которые дают такие корейские группы, как Violet Tree. На фестивалях у фанатов появляется возможность приобрести мерчи – продукцию с символикой музыкальных коллективов или отдельных исполнителей, а к тому же попробовать какие-то закуски и сладости, привезенные с Востока.
Однако самой большой мечтой каждого человека, которые причисляют себя к этой субкультуре, является сама Южная Корея, где можно побывать на концертах известных исполнителей и попробовать национальную кухню. К сожалению, из-за пандемии коронавируса девушкам пришлось перенести совместную поездку на следующий год.
Иными словами, южнокорейская культура является инструментом самовыражения и источником вдохновения для эстонской молодежи. Здорово то, что существует такой тренд, ведь он доносит до нынешнего поколения только самое хорошее, помогая найти себя. Как сказали участницы танцевальной группы: «Пускай зажгутся звезды – Айфэктив».
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