В Минприроды России заявили об отсутствии химикатов в пробах с Камчатки

"Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят, что никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет", - сказал Кобылкин журналистам в понедельник.

Он уточнил, что в пробах есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительны. "Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше", - добавил Кобылкин.

По словам министра, ведомство совместно с Генпрокуратурой проводит проверку предприятий, находящихся в районе разлива. Он также сообщил, что часть проб доставлена в Москву для проведения анализов.

Как подчеркнул министр, загрязнение, которое произошло на Камчатке - не техногенного характера. "Если вторая версия - природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности", - добавил министр.

Также Кобылкин сообщил, что говорить об ущербе преждевременно. "Мы не можем говорить об ущербе (...) Если анализы показывают, что там ничего нет, то какой ущерб мы можем посчитать? (...) Выставить какой-либо ущерб - кому? Давайте сначала найдём, если это все-таки имеет техногенную форму происхождения, то давайте найдем кому, а потом будем предъявлять ущерб", - сказал Кобылкин.

Говоря о том, когда будут результаты проведенных экспертиз и расследования, Кобылкин отметил, что ведомство заинтересовано как можно быстрее во всем разобраться, "но это путь, надо детально разобраться".

Что произошло?

На прошлой неделе в прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа на Камчатке было выявлено загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Это привело к массовой гибели морских животных и отравлению людей. Природоохранная прокуратура РФ начала проверку по факту загрязнения акватории.

По свидетельству очевидцев, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей. Так, в течение нескольких недель при контакте с водой люди испытывали негативные последствия в виде белой пелены, сухости глаз, ухудшения зрения, першения в горле. Врачи фиксировали ожоги роговицы глаза. У многих контактировавших с водой также проявляются такие симптомы, как тошнота, рвота, слабость, высокая температура, что может свидетельствовать об отравлении фенолом. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.