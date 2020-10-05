В Минприроды России заявили об отсутствии химикатов в пробах с Камчатки

Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено, химических компонентов в пробах не обнаружено, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
"Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят, что никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет", - сказал Кобылкин журналистам в понедельник.
Он уточнил, что в пробах есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительны. "Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше", - добавил Кобылкин.
По словам министра, ведомство совместно с Генпрокуратурой проводит проверку предприятий, находящихся в районе разлива. Он также сообщил, что часть проб доставлена в Москву для проведения анализов.
Как подчеркнул министр, загрязнение, которое произошло на Камчатке - не техногенного характера. "Если вторая версия - природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности", - добавил министр.
Также Кобылкин сообщил, что говорить об ущербе преждевременно. "Мы не можем говорить об ущербе (...) Если анализы показывают, что там ничего нет, то какой ущерб мы можем посчитать? (...) Выставить какой-либо ущерб - кому? Давайте сначала найдём, если это все-таки имеет техногенную форму происхождения, то давайте найдем кому, а потом будем предъявлять ущерб", - сказал Кобылкин.
Говоря о том, когда будут результаты проведенных экспертиз и расследования, Кобылкин отметил, что ведомство заинтересовано как можно быстрее во всем разобраться, "но это путь, надо детально разобраться".
Что произошло?
На прошлой неделе в прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа на Камчатке было выявлено загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Это привело к массовой гибели морских животных и отравлению людей. Природоохранная прокуратура РФ начала проверку по факту загрязнения акватории.
По свидетельству очевидцев, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей. Так, в течение нескольких недель при контакте с водой люди испытывали негативные последствия в виде белой пелены, сухости глаз, ухудшения зрения, першения в горле. Врачи фиксировали ожоги роговицы глаза. У многих контактировавших с водой также проявляются такие симптомы, как тошнота, рвота, слабость, высокая температура, что может свидетельствовать об отравлении фенолом. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.
Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.
Российский журналист Юрий Дудь опубликовал у себя в Instagram видео, снятое у побережья Камчатки с вертолета.
На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)