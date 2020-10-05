Бдительный человек помог полиции задержать пьяного водителя грузовика

Второго октября чуть после 18 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ярвамаа в районе деревни Корба по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа двигается грузовик MAN с «виляющим» стилем езды.

Несколькими минутами позже патруль Пайдеского отделения полиции задержал находившегося за рулем грузовика 57-летнего гражданина Латвии, который находился в алкогольном опьянении. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, а в воскресенье суд приговорил водителя к 10 месяцам тюремного заключения условно. Наказание останется условным, если в течение 12 месяцев мужчина не совершит другого умышленного преступления. Bодителю следует уплатить 550 евро принудительного денежного взыскания и расходов на делопроизводство.

«Большое спасибо человеку, который сообщил нам о вызвавшем подозрение грузовике. Своим поступком он помог предотвратить возможное тяжкое ДТП, – сказал руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ. – То, что пьяным за руль сел профессиональный водитель, недопустимо. Естественно, никто не должен управлять транспортным средством в нетрезвом виде, но особенно печально, когда это делает человек, работа которого и состоит в том, чтобы ежедневно быть на шоссе, и который мог бы другим водителям быть хорошим примером».