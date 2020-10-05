Кассовые сборы фильма «Довод» уже превысили 300 миллионов долларов

Reuters пишет, что пока «Довод» не вызвал такого же бурного интереса у американских зрителей, как ранние картины Нолана - «Начало» и «Дюнкерк», пока фильм заработал в США только 45,1 миллион долларов, при общем бюджете в 200 млн долларов. Одна из причин, возможно, кроется в страх людей посещать кинотеатры из-за коронавируса. В некоторых штатах, к примеру, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке кинотеатры и вовсе закрыты.