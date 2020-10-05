Фото ⟩ Гостей пярнуского бара угрожали расстрелять: полиция провела операцию по задержанию

Сегодня вечером, 5 октября, около 17 часов на Рижском шоссе в Пярну, у паба Hahn можно было наблюдать несколько полицейских автомобилей, пишет Pärnu Postimees.
На месте происшествия было по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.
Полиция получила вызов в 17:30, сообщалось, что в пабе на Рижском шоссе в Пярну находится пьяный и агрессивный мужчина, который угрожает всем гостям оружием.
По словам прохожего, в пабе находился пьяный человек, который обещал всех перестрелять.
Полиция отреагировала усиленным составом, и через десять минут представлявший угрозу человек был уже задержан. При нем не было обнаружено оружия или похожего на оружие предмета.