Фото ⟩ Гостей пярнуского бара угрожали расстрелять: полиция провела операцию по задержанию

На месте происшествия было по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.

Полиция получила вызов в 17:30, сообщалось, что в пабе на Рижском шоссе в Пярну находится пьяный и агрессивный мужчина, который угрожает всем гостям оружием.

По словам прохожего, в пабе находился пьяный человек, который обещал всех перестрелять.

Полиция отреагировала усиленным составом, и через десять минут представлявший угрозу человек был уже задержан. При нем не было обнаружено оружия или похожего на оружие предмета.