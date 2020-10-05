Работник Большого Московского цирка погиб в результате нападения медведя

По предварительным данным, медведь напал на мужчину, когда тот зашел в вольер. Пострадавший скончался в больнице, пишет "Интерфакс".

В ходе проверки прокуроры оценят, как в цирке соблюдалось трудовое законодательство, правила охраны труда и техника безопасности.

В свою очередь представитель Следственного комитета Юлия Иванова сообщила агентству, что после происшествия возбуждено дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.