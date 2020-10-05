В центрах для беженцев в Эстонии живет 28 человек

В центре Вао по состоянию на 1 октября живет 15 человек, все они добиваются международной защиты, сообщила BNS глава центра Яна Селезнева. Обитатели центра прибыли из пяти стран, больше всего в центре людей из России.

В центре Вягева по состоянию на 1 октября живут 13 человек, 12 из них являются соискателями международной защиты. Жильцы центра Вягева прибыли из четырех стран, больше всего среди них выходцев из России.

Как рассказала Селезнева, обитатели центра занимаются сезонными работами — подстригают газоны, собирают урожай картофеля и огородно-садовых культур, делают заготовки. Планомерно продолжается изучение эстонского языка и занятия в адаптационном кафе. Жители центров также побывали на экскурсиях.

В сентябре в школу пошли четверо детей, проживающих в одном из центров.