Пресс-секретарь Трампа заразилась коронавирусом

Положительный тест на COVID-19 Макэнани сдала утром в понедельник, до этого с четверга она ежедневно делала тесты и они были отрицательными.

Макэнани сообщает, что у нее не было никаких симптомов заболевания. Она уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.

Она также отметила, что медслужба Белого дома не внесла никого из сотрудников СМИ в список лиц, близко контактировавших с ней. Макэнани подчеркнула, что не знала о том, что советница президента Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом до пресс-брифинга в четверг.

О заболевании Хикс первым сообщил Bloomberg со ссылкой на источники 2 октября, примерно через два часа об этом написал Трамп. Президент сообщил, что самоизолировался.