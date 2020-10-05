Пн, 5.10.2020
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Виктор Васильев

Пресс-секретарь Трампа заразилась коронавирусом

Kayleigh McEnany

ФОТО: AP/Scanpix

Официальный представитель Белого дома США Кейли Макэнани заразилась коронавирусом. Об этом говорится в ее официальном сообщении, пишет РБК.

Положительный тест на COVID-19 Макэнани сдала утром в понедельник, до этого с четверга она ежедневно делала тесты и они были отрицательными.

Макэнани сообщает, что у нее не было никаких симптомов заболевания. Она уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.

Она также отметила, что медслужба Белого дома не внесла никого из сотрудников СМИ в список лиц, близко контактировавших с ней. Макэнани подчеркнула, что не знала о том, что советница президента Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом до пресс-брифинга в четверг.

О заболевании Хикс первым сообщил Bloomberg со ссылкой на источники 2 октября, примерно через два часа об этом написал Трамп. Президент сообщил, что самоизолировался.

Однако позже у него и его жены Мелании подтвердили коронавирус. Президенту сделали инъекцию из коктейля антител производства фирмы Regeneron, позже он отправился в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Он планировал провести там несколько дней и работать удаленно.

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